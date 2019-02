Alter Hase macht dem jungen Hüpfer Beine

Seefeld. Laufen ein junger Senkrechtstarter und ein alter Hase bei einer Nordischen WM gemeinsam im Kombinationsbewerb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zum Erfolg führen kann. Franz-Josef Rehrl, 25, und Bernhard Gruber, 36, erfüllten jedenfalls diese Hochrechnung, die Cheftrainer Christoph Eugen nach dem Gewinn von Einzelbronze durch Rehrl für den nur bei Weltmeisterschaften ausgetragenen Teamsprint angestrengt hatte.

Deutschland (Rießle/Frenzel) lief souverän zu Gold, Norwegen (Schmid/Riiber) behielt im Schlusssprint die Oberhand – das ÖSV-Duo wurde Dritter.

Die zweite Bronzene ist taktischer Verdienst des Cheftrainers. Denn er hatte nach dem Auftakt erkannt, dass Mario Seidl trotz grandioser Laufleistung nach seiner Verkühlung noch nicht in Optimalform war. Doch im 2-mal 7,5-km-Sprint müssen im Gegensatz zum 10-km-Einzel die Lactatwerte passen; der Beschleunigung, des Tempohaltens wegen.

Seidl, 26 und Vierter im Einzel, war im ganzen WM-Winter besser gewesen als Gruber, der gar erst im letzten Augenblick das WM-Ticket gelöst hatte. Doch das Wissen des 36-jährigen Weltmeisters von 2015 ist im Langlaufen unbezahlbar. Vor allem gilt „Gummi“-Gruber nicht nur als sicherer Sprinter – er hatte Japan bereits auf der dritten von zehn 1,5 km langen Runden eingeholt und fortan das Tempo dosiert –, sondern eigentlich als entfesselter Finisher. Eugen wollte ihn darob gegen Riiber laufen, diese Runden drehen lassen. Diesmal aber hatte Norwegens Senkrechtstarter und Weltcupgesamtsieger auf den letzten Metern den stärkeren Antritt. Der „Kombinierer-Opa“ aber sicherte dem ÖSV bei seiner siebenten WM trotzdem die zweite Seefeld-Medaille.

Während Deutschland seine Übermacht in der Kombination fortsetzte – seit Lahti 2017 gewannen DSV-Athleten alle Bewerbe bei Großevents –, schmücken Österreichs versierte Wintersportler nun zwei dritte Plätze. Vor allem für Rehrl, er war 2017 nur WM-Ersatzmann und strahlt mit zwei Medaillen, soll Seefeld eine Initialzündung sein. Der Ramsauer hat sich in diesem WM-Winter zu einem kompletten Athleten entwickelt. Nur in einem einzigen Punkt, erzählte er der „Presse“ im Teamhotel von Seefeld, habe er noch gehörig Aufholbedarf: „Ich mache immer eine Unordnung, in meinem Zimmer schaut's furchtbar aus.“

Rehrl, der auch das Paragleiten liebt, wollte schon immer hoch hinaus. Die Liebe zum Fliegen hat er von seinen Eltern, die in Ramsau die Flugschule „Aufwind“ führen. Jetzt hat er zwei WM-Rennen bestritten und zweimal Edelmetall gewonnen. Es wird noch höher gehen, in Seefeld warten noch zwei Bewerbe (Kleinschanze, Team).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)