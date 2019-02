Doping-Razzia bei Nordischer Ski-WM in Seefeld

Während der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat es unbestätigten Meldungen zufolge eine Polizeiaktion im Zusammenhang mit Doping gegeben. Das österreichische Bundeskriminalamt kündigte auf Anfrage für den Mittwoch-Nachmittag eine Pressemitteilung an, bestätigte die angebliche Razzia vorerst aber nicht.

Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung und ARD-Dopingredaktion führen Ermittler seit Mittwochvormittag Doping-Razzien am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld/Tirol durch. Auch an mindestens einem Ort in Deutschland soll ein Polizeieinsatz stattgefunden haben.

Neben dem österreichischen Bundeskriminalamt, das die Einsätze koordiniert, sollen auch deutsche Ermittlungsbehörden involviert sein. Um 15 Uhr sollen die Behörden in Innsbruck erste Erkenntnisse präsentieren.

(Red.)