Doping: „Geschlossene Indizienkette“

Seefeld. Dominik Baldauf und Max Hauke, den beiden am Mittwoch im Rahmen der Dopingrazzia verhafteten ÖSV-Langläufern, drohen auch dienstrechtliche Konsequenzen. Sie absolvieren derzeit die polizeiliche Grundausbildung, das könnte jedoch bald beendet werden ob der Ermittlungen wegen Verdachts auf Eigenblutdoping seitens des Bundeskriminalamtes.

„Wir haben aufgrund der bekannt gewordenen Umstände gemeinsam mit den Dienstbehörden der zuständigen Landespolizeidirektionen eine sofortige Prüfung des Ausschlusses aus dem Kader der polizeilichen Spitzensportler sowie eine Prüfung der Beendigung der Dienstverhältnisse eingeleitet“, erklärte der Leiter der Präsidialsektion im Innenministerium, Karl Hutter.

„Auf frischer Tat“ ertappt

Die Ermittler in der Dopingcausa gaben in Innsbruck auch bei einer Pressekonferenz Details bekannt. Einer der fünf festgenommenen Sportler – ein Kasache, zwei Esten und die beiden Österreicher – wurde in seiner Unterkunft in Seefeld „auf frischer Tat“ ertappt, sagte Dieter Csefan vom Bundeskriminalamt. „Er wurde mit einer Bluttransfusion im Arm aufgegriffen.“

Um wen es sich dabei handelte, verriet der Ermittler nicht.

BKA sowie Staatsanwaltschaft Innsbruck schlossen nach Abschluss des Einsatzes in Seefeld auch nicht aus, dass weitere Personen betroffen sein könnten. Man sprach von einer „geschlossenen Indizienkette“. So sei etwa in Erfurt ein komplettes Dopinglabor inklusive passenden Equipments ausgehoben worden, das dem 40-jährigen Sportmediziner, der als mutmaßlicher Haupttäter gilt, zugerechnet wird. „Diese Causa dürfte noch weitere Kreise ziehen. Es sind sicher auch noch andere Sportarten betroffen“, erklärte Csefan. Diese „kriminelle Organisation“ sei jedenfalls seit mehr als fünf Jahren weltweit tätig.

