Nach Sotschi-Absage: Shiffrin steht als Gesamtweltcupsiegerin fest

Nach der Absage der Abfahrt in Sotschi steht der neuerliche Weltcup-Gesamtsieg von US-Superstar Mikaela Shiffrin endgültig fest. Denn auch die 719 Punkte zurückliegende Petra Vlhova (SVK) geht in Russland nicht an den Start. Nach Sotschi stehen nur noch sechs Rennen auf dem Programm, sind also höchstens 600 Punkte zu holen.

Für die am 13. März erst 24 Jahre alt werdende Shiffrin ist es der dritte Gesamtsieg in Folge. Den Slalom-Weltcup hat die Gewinnerin von 57 Weltcuprennen und Doppel-Weltmeisterin von Aare (Super-G und Slalom) bereits vorzeitig und zum insgesamt sechsten Mal für sich entschieden.

Riesentorlauf-Weltmeisterin Vlhova tritt dieses Wochenende statt im Weltcup bei den Europacuprennen in Jasna (Riesentorlauf und Slalom) an, um sich auf den bevorstehenden Weltcup in Spindlermühle vorzubereiten.

(APA)