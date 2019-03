Der große Traum auf der kleinen Schanze

The Big Jump“ – ein Kinofilm über das Mysterium Skispringen begeistert bei der WM in Seefeld. Der Dokumentarfilm in 3-D führt tatsächlich in die Tiefen des Schanzentisches. Weltrekorde, Stürze, Dramatik oder makelloser Telemark; es ist keine plumpe Aneinanderreihung der ewiggleichen Superlative. Skispringen ist trotzdem nicht jedermanns Sache. Wer schafft es denn schließlich, eine Schanze mit knapp 100 km/h hinunterzufahren – und ins Nichts zu springen?

Dafür gibt es Profis, deshalb werden Ausnahmekönner wie Stefan Kraft auch so bewundert. Beim Normalschanzen-Springen in Seefeld aber waren schlechte Bedingungen der Spielverderber. Es war ein steter Poker mit Anlauf, Länge und Absprung. Gelitten hatten alle Springer, vor allem im Finaldurchgang. Es war ein Wind- und Wettspringen, sukzessive wurden die Führenden dann durchgereicht. Gold ging an den Polen Dawid Kubacki (93/104,5), Kamil Stoch (POL) gewann Silber – und Kraft (93,5/101) landete bei Bronze. Kubacki konnte sein Glück kaum glauben – er war nach dem ersten Durchgang 27. gewesen.

„Weite Flüge sind mir lieber“

Was dem Filmbesucher mit Drohnen und Helmkameras „als räumliches Erlebnis“ nähergebracht wird, ist Krafts Alltag. Durch den Film führt ORF-Journalist Hanno Settele, er begleitete die norwegische Mannschaft von Trainer Alexander Stöckl. Wer nicht permanent in diesem Metier unterwegs ist, stellt andere Fragen. Aber: Selbst Profis wie ihm gelingt es selten, den Springern knackige Aussagen zu entlocken. Für Fans ist „The Big Jump“ ein Erlebnis, für Skisprungjournalisten eine Genugtuung.

In der Wirklichkeit trug Kraft einmal mehr die Hoffnungen der ÖSV-Equipe. Der Salzburger gewann die Qualifikation, war Titelverteidiger – dass dem aktuellen Skiflug-Weltrekordler (253,5 Meter) „weite Ausflüge lieber sind“, verhehlte er nicht. Auch, dass die Normalschanze bereits aus dem Weltcup verschwunden ist – nur bei Großevents kehren die Adler (aus TV- und Vermarktungsgründen) zurück – störte Kraft nicht. „Vom Timing her ist es ein minimaler Zeitunterschied, aber man hat nicht den gleichen Druck unter dem Ski. Und darauf muss man sich einstellen“, erklärte er.

Und jetzt im Mixed

Dass sich der 25-Jährige mit der Seelos-Schanze „angefreundet“ habe, sei dem großen Traum dienlich. Er will Gold gewinnen. Als Finale der Sprungbewerbe hebt heute das Mixed (16 Uhr, live, ORF 1) ab – mit Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Stefan Kraft und einem noch nicht bestimmten Springer.

Edelmetall hängt allerdings auch für die in den Teambewerben bereits jeweils mit Silber geschmückten ÖSV-Athletinnen und Athleten hoch. Deutschland, Japan und Norwegen sind starke Rivalen, Slowenien und Russland lauern mit Abstand. Der erst 2013 ins WM-Programm aufgenommene Bewerb hat für ÖSV-Teams bisher 2013 und 2017 Silber eingebracht.

Iraschko-Stolz winkt nach Einzel-Bronze beim Höhepunkt in der Heimat damit sogar der „Hattrick“. Die 35-Jährige war voller Vorfreude: „Da will man dabeisein und noch einmal daheim springen vor dieser Kulisse“, sagte die Gewinnerin von vier WM-Medaillen und Olympia-Zweite von 2014. Verletzungen hatten sie auf der Jagd nach weiterem Edelmetall eingebremst – so konnte sie 2013 als Titelverteidigerin nicht antreten. Der tolle Sprung auf 105,5 Meter im Finale des Einzels in Seefeld, der sie vom achten Rang auf das Podest gehievt hatte, sorgte bei der Perfektionistin für Erleichterung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)