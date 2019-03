Österreich lief nicht mit

Seefeld. Die Herren-Langlaufstaffel gilt bei Großereignissen stets als Highlight. Die Loipen-Könige der nordischen WM von Seefeld kommen aus Norwegen. Sie gewannen über vier mal zehn Kilometer Gold vor Russland und Frankreich. Österreich, 1999 in Ramsau noch Weltmeister, war 20 Jahre später nicht am Start. Der ÖSV verzichtete nach den Festnahmen von Max Hauke und Dominik Baldauf auf die Teilnahme. Koordinator Trond Nystad bestätigte, dass er den ÖSV mit WM-Ende verlässt: „Ich fühle mich betrogen und verarscht!“

Stadlobers wichtigstes Rennen

Teresa Stadlober muss heute unter dem Eindruck der Dopingfälle das wichtigste Rennen ihrer Karriere bestreiten. Die Salzburgerin ist über 30 Kilometer im freien Stil für einen Spitzenplatz gut. Der Hauch einer Medaillenhoffnung ist trotz der erst vorige Woche auskurierten Verkühlung vorhanden. Die Vorkommnisse um ihre verhafteten und im Polizeiverhör geständigen Teamkollegen wiegen schwer. „Sicher waren die vergangenen Tage nicht einfach. Das muss ich wegstecken, ich muss nach vorne blicken.“ Über zehn Kilometer im klassischen Stil wurde sie Achte. „Jetzt freue ich mich auf den 30er, ich bin körperlich wieder gut drauf.“

Ob die leichtgewichtige Distanzspezialistin (52 kg) im längsten WM-Bewerb gegen die Favoritinnen um Norwegens Therese Johaug aber in den Kampf um die Medaillen eingreifen kann, bleibt abzuwarten. Im jüngsten 30-Kilometer-Rennen bei Olympia 2018 war Stadlober auf Silberkurs liegend in eine falsche Streckenschleife abgebogen. In Seefeld könnte die Ortskenntnis aber ihr größter Vorteil werden. (fin)

