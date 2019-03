Neue Dopingwelle erfasst Europa

Seefeld/Wien. Die Dopingrazzia in Seefeld und Erfurt war erst der Anfang einer weitreichenden Aktion gegen den Sportbetrug. Sind bei der nordischen WM fünf Langläufer verhaftet worden, konzentrieren sich die Ermittlungen des deutschen BKA längst auf die Auswertungen der bei Sportmediziner Mark S. gefundenen 40 Blutbeutel. Diese lagerte er in einem Kühlschrank neben der Ordination. Dort fand man auch eine Blutzentrifuge, über deren Seriennummer die Spur zurück nach Österreich führt.

Kai Gräber, Leiter der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München, berichtete über 40 dieser Blutkonserven, die sicher nicht nur einem, sondern „mehreren Athleten aus vielen Sportarten“ zugeordnet werden könnten. Experten halten es für möglich, dass es kommende Woche täglich neue Enthüllungen geben wird.

S., der schon vor einem Jahrzehnt durch Ex-Gerolsteiner-Profi Bernhard Kohl mit Dopingpraktiken in Verbindung gebracht worden ist, soll seit Anfang der 2000er-Jahre sein Rundumservice in der Sportwelt angeboten haben. Davon geht die Staatsanwaltschaft mittlerweile aus, Gräber sieht diesen Skandal auch auf Leichtathletik, Fußball, Schwimmen und Radsport übergreifen.

Radprofi verhaftet – und geständig

Passend dazu wurde bereits ein Tiroler Radprofi festgenommen. Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Behörden, bestätigte Verhaftung, Einvernahme und Geständnis. Auch, dass der Athlet durch die Ermittlungen gegen S. ertappt wurde. Dass es sich mutmaßlich um Stefan D. handeln soll, einen der besten österreichischen Radprofis, bestätigte er hingegen nicht. Der Verdacht des Sportbetrugs liege jedoch vor – und dem gehe man nun entschieden nach.

Mark S., gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen, zeigt sich den Behörden gegenüber kooperativ. Das müsse er auch, ergänzt Gräber, denn die „Beweislast“ sei erdrückend. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Die Decodierung der Blutbeutel, also die Herausgabe der Kundenliste, wäre eine Chance auf Strafreduktion.

15.000 Euro kostete das Dopingservice

Was aber kostete das „All-inclusive-Angebot“ von S., der mit seinem Vater (einem Familienanwalt), einer Krankenschwester und einem Sanitäter dieses kriminelle Netzwerk gebildet hatte? Durch deutsche Boulevardmedien geisterte die Zahl 5000 Euro pro Jahr, das stufte Gräber als zu gering ein. Zwischen acht und 15.000 Euro wurden pro Athlet – und Saison – eingenommen.

Mit den Kosten seien auch Sommer- und Wintergeschäft getrennt worden. Also sei laut Ermittlern damit umgehend erwiesen, dass mehrere Sparten betroffen sind. Gräber glaubt, dass es „Hunderte Sportler“ sind. Die Causa sei in Deutschland in ihrer Dimension bisher einzigartig.

Die „kriminelle Organisation“ sei dank Aussagen des Ex-Langläufers Johannes Dürr aufgedeckt worden, bestätigte Gräber der „FAZ“. Ihm müsse er dankbar sein. Dass man ihm Rache am ÖSV respektive Promotion für sein Buch „Der Weg zurück“ als Motive auslege, finde er falsch. Zudem: Mit der vom ÖSV verwendeten Einzeltäter-Theorie könne er nichts anfangen: „Mal sehen, wie viele Einzeltäter wir noch bekommen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)