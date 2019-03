Kriechmayrs Kugelkampf geht weiter

Kvitfjell. Aus der ÖSV-Doppelführung ist nach Kvitfjell ein Rückstand von 44 Punkten für Vincent Kriechmayr geworden. Der Südtiroler Dominik Paris gewann in Norwegen nach der Abfahrt auch den Super-G und brachte sich im Kampf um die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin in Front. Kriechmayr fehlen nach Platz vier (0,82) als Gesamtzweiten 44 Zähler.

Hinter Weltmeister Paris klassierten sich am Sonntag der norwegische Hausherr Kjetil Jansrud und der Schweizer Beat Feuz. Matthias Mayer ist nur Zwölfter geworden, hat aber noch theoretische Chancen auf die kleine Kugel. Vor Kvitfjell war er noch Zweiter gewesen.

Die Topform von Paris rang auch Kriechmayr Respekt ab: „Er zieht es gnadenlos durch, er ist sicher vom Speed her der Schnellste zurzeit, aber verloren ist nichts.“ Der Oberösterreicher kündigte „volles Risiko“ für das Weltcupfinale in Soldeu/Andorra an (ab 13. März). „Dominik muss auch erst runterfahren und ich muss mein letztes Hemd riskieren.“

Super-G Kvitfjell

1. Dominik Paris (ITA) 1:29,20 Min.

2. Kjetil Jansrud (NOR) +0,43 Sek.

3. Beat Feuz (SUI) +0,60

Weiters: 4. Kriechmayr (AUT) +0,82 5. Ganong (USA) +0,89 11. Walder (AUT) +1,14 12. Mayer (AUT) +1,47 18. Reichelt (AUT) +1,88 20. Neumayer (AUT) +1,97

Super-G-Weltcup (nach 6 Rennen): 1. Paris 330 2. Kriechmayr 286 3. Kilde (NOR) 267

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)