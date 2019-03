Snowboard: Cross-Vizeweltmeister Douschan beendet Karriere

Snowboarder Hanno Douschan beendet nach dieser Saison seine Karriere. Er werde beim Weltcup-Finale am 16. März in Veysonnaz sein letztes Rennen bestreiten, gab der Cross-Vizeweltmeister am Mittwoch bekannt.

"Ich habe schon in der vergangenen Saison an Rücktritt gedacht. Aber dann ist es bei den Olympischen Spielen nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dazu bin ich nach den Spielen in Pyeongchang im Weltcup noch zweimal auf das Podest gefahren. Das hat mich dazu motiviert, noch eine Saison anzuhängen. Und das hat sich mit der WM-Silbermedaille auch voll ausgezahlt", erklärte der 29-jährige Kärntner, der im Weltcup zwei Podestplätze erreicht hat.

Der zweifache Olympiateilnehmer Douschan, der bisher noch kein Weltcup-Rennen gewonnen hat, hatte mit der Silbermedaille Anfang Februar bei der WM in den USA seine beste Karriereleistung abgeliefert.

