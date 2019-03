„Seefeld, der Gipfel der Dummheit“

Östersund/Wien. Olle Dahlin, der Präsident des Biathlon-Weltverbandes (IBU), hat im Antidoping-Kampf keine Angst vor behördlichen Maßnahmen wie zuletzt bei der nordischen Ski-WM in Seefeld. „Wenn hier etwas passiert, kann ich nur sagen, dass es gut ist, wenn verbotene Dinge ans Licht kommen“, sagte Dahlin einen Tag vor dem Start der WM in Östersund.

Kenntnis über besondere Vorbereitungen oder womöglich eine anstehende Razzia hat der Schwede aber nicht: „Ich habe nicht mehr Informationen, als in der Öffentlichkeit bekannt sind. Doping ist ein globales Problem.“ Die Maßnahmen der österreichischen Behörden in der Vorwoche habe er genau verfolgt. „Ich hoffe, dass es abschreckt und bei den Dopern die Alarmglocken klingeln“, sagte Dahlin. Es sei „wichtig, dass wir mit dieser Situation richtig umgehen und es kein Doping mehr gibt.“

Schwedens Cheftrainer, Wolfgang Pichler, erwartet nach der Dopingrazzia in Seefeld keine weiteren Skandale bei der Biathlon-WM. „Seefeld war schon der Gipfel der Dummheit. Ich hoffe, dass jetzt alle ein bisschen normal denken und nicht irgendetwas drehen wollen“, sagte der Deutsche am Mittwoch im WM-Ort Östersund. „Wenn es noch irgendeinen gibt, der meint, er kann irgendetwas drehen, dann versteht man die Welt nicht mehr“, sagte Pichler einen Tag vor dem Start der Wettkämpfe im hohen Norden.

„Wieder die Österreicher“

Der deutsche Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat indes die zuletzt aufgeflogenen Doper als „Idioten“ bezeichnet. „Ich war erschüttert, dass so etwas wieder vorkommt. Vor allem bei den Österreichern. Da denke ich mir, die müssten auch langsam mal gelernt haben. Nach Turin 2006, Johannes Dürr 2014 und Harald Wurm 2016 nun das. Da frage ich mich, was da los ist“, sagte Peiffer der „Sport Bild“ und ergänzte: „Das sind für mich Idioten, die unseren ganzen Sport in Verruf bringen.“

Im Schatten der Dopingenthüllungen von Seefeld hoffen Österreichs Asse, sportliche Schlagzeilen liefern zu können. Die WM beginnt heute (16.15 Uhr, live, ORF eins) mit der Mixed-Staffel, für den ÖSV tritt das Quartett Christina Rieder, Katharina Innerhofer, Tobias Eberhard und Dominik Landertinger an. Die beiden Salzburger Julian Eberhard und Simon Eder, die in der WM-Vorbereitung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, wurden erst am Mittwochabend im schwedischen WM-Ort erwartet. Ob sie schon in der ersten Einzelentscheidung der Herren, dem Sprintbewerb am Samstag (16.30 Uhr), dabei sein können, werde sich „kurzfristig entscheiden“, teilte der Verband mit.

Mit Eder (Gesamtfünfter) und Julian Eberhard (10.) sind ausgerechnet die beiden besten Österreicher in diesem Winter zum Saisonhöhepunkt aktuell nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Von den übrigen ÖSV-Assen findet sich niemand in den Top 30 des Gesamtweltcups wieder. Vor allem Eder trägt die Hoffnungen auf eine Medaille, gegenüber der „Presse“ erklärt er: „Wenn ich körperlich bei 100 Prozent bin und der Ski brutal gut geht, dann habe ich in jedem Rennen eine berechtigte Chance.“ Zunächst aber sei es wichtig, „läuferisch wieder in einen Bereich zu kommen, in dem ich Medaillen gewinnen kann“. (ag./cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)