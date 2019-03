Der Skijäger zieht die Konsequenzen

Östersund. Praktisch jeder namhafte Biathlet wurde in den vergangenen Tagen in Östersund zum Thema Doping befragt, wenig überraschend wurden die aufgedeckten Praktiken rund um Seefeld und Erfurt mit teils drastischen Worten verteufelt. Nun aber haben bei der WM in Schweden die Wettkämpfe begonnen. Den Anfang machte die Mixed-Staffel, die Goldmedaille sicherte sich Team Norwegen (Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen) vor Deutschland und Italien.

Die ersatzgeschwächte ÖSV-Staffel (Christina Rieder, Katharina Innerhofer, Tobias Eberhard und Dominik Landertinger) landete auf Platz 17. Schlussläufer Landertinger blieb fehlerfrei und lief immerhin noch einen Platz heraus. Eine beachtliche Leistung, schließlich war die Vorbereitung des Wahl-Tirolers nicht optimal verlaufen.

Umstrittener Coach

Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich Landertinger von seinem Berater Gerald Heigl getrennt hat. „Man weiß einfach nicht mehr, was man glauben kann und wem man vertrauen kann“, wird Landertinger in der „Tiroler Tageszeitung“ zitiert. Handlungsbedarf sah der 30-Jährige, weil er auf einem von der ARD gezeigten Video unter anderem mit Heigl zu sehen ist. Der Trainer war bereits beim Dopingfall von Johannes Dürr 2014 in Sotschi Chefcoach der österreichischen Langlauf-Herren, in der Doping-Causa um ÖSV-Langläufer Harald Wurm (Herbst 2015) war Heigl laut ÖSV in den Ermittlungsakten genannt worden.

Der ÖSV hatte sein Arbeitsverhältnis mit dem Trainer im April 2017 gelöst. Nun trennte sich auch Landertinger vom Steirer. „Nach der ganzen Sache zuletzt habe ich die Zusammenarbeit sofort beendet.“ Heigl habe eine beratende Rolle gehabt. „Die hat er gut ausgefüllt, aber von sonst etwas habe ich nichts mitbekommen.“

Nicht undiskutiert blieb auch, dass Landertinger im ARD-Video beim Training mit Max Hauke zu sehen ist. Der Langläufer wurde bei der Razzia in Seefeld auf frischer Tat ertappt und gestand danach Eigenblutdoping. „Ich absolvierte zwei Trainingseinheiten mit ihm. Kannst jetzt nicht einmal mehr mit einem Langläufer trainieren? Auf einmal musst du dich als sauberer Sportler mit dem Thema beschäftigen. Da machst ein Training, dann schaut das schon blöd aus auf dem Video. Das jetzt mit Max zu wissen, tut weh, ich hätte ihm das nie zugetraut“, sagte Landertinger im Interview.

Zu den jüngsten Doping-Vorfällen meinte der Massenstart-Weltmeister von 2009: „Ich verurteile das aufs Höchste und hätte nie gedacht, dass es so einen Dopingring gibt.“

Heute folgt in Östersund der Damen-Sprint (7,5 km, 16.15 Uhr, live ORF eins, Eurosport). (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)