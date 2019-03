Mikaela Shiffrin zurück am Premierenort

Spindlermühle. Der Weltcupzirkus der Damen kehrt nach acht Jahren Pause nach Spindlermühle zurück. 2011 bestritt Mikaela Shiffrin im Riesengebirge an der tschechisch-polnischen Grenze ihre ersten beiden Weltcupbewerbe. Als 15-Jährige verpasste sie die Qualifikation jedoch zweimal. Die US-Amerikanerin kehrt nun als vorzeitige Gesamtsiegerin an den Schauplatz ihres Debüts zurück – wo sie sich mit einem Sieg auch erstmals die Gesamtwertung im Riesentorlauf sichern kann (10.30/13.30, live, ORF eins).

In diesem Winter hat Shiffrin bereits 14 Weltcupsiege in fünf Disziplinen gefeiert, auch die Slalomkugel ist ihr nicht mehr zu nehmen. Dennoch sollte die 23-Jährige nach zwei rennfreien Wochenenden ausgeruht sein. „Die nächsten Rennen sind besonders für mich, hier hatte ich meine ersten beiden Weltcuprennen“, erinnerte Shiffrin. „Es ist ein spezieller Ort mit guten Erinnerungen. Die tschechischen Fans waren immer wunderbar, ich kann es nicht erwarten, nach Spindlermühle zurückzukommen.“

Für die ÖSV-Damen geht es in Tschechien auch schon darum, die Saison mit einer positiven Note ausklingen zu lassen. Eva-Maria Brem muss ihren RTL-Startplatz für das Weltcupfinale absichern. Im Slalom am Samstag möchten Katharina Liensberger und Co. an das mannschaftlich starke WM-Resultat anknüpfen. (ag./herbas)

