Matchball für Hirscher

Spindlermühle/Kranjska Gora. Der Skiweltcup geht in seine entscheidende Phase. Die Hälfte der zwölf zu vergebenden Weltcupkugeln haben bereits ihre Besitzer. Bei den Herren kann Marcel Hirscher am Wochenende bei den Technikrennen in Kranjska Gora seinen achten Gesamtsieg sicherstellen.

Der einzig theoretisch verbliebene Gegner, Alexis Pinturault aus Frankreich, liegt sechs Rennen vor Schluss fast unaufholbare 490 Punkte zurück. Die Disziplinenwertungen im Riesentorlauf (heute) und Slalom (Sonntag, jeweils 9.30/12.30 Uhr, live, ORF eins, Eurosport) hat sich der 30-jährige Hirscher bereits gesichert.

Bei den Damen hat die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin mit einem dritten Platz beim Riesentorlauf in Spindlermühle die Tür zum Disziplinensieg für Weltmeisterin Petra Vlhová noch einen kleinen Spalt offengelassen. Die Slowakin setzte sich am Freitag im tschechischen Skiressort vor der Deutschen Viktoria Rebensburg (+0,11 Sekunden) und Shiffrin (+0,60) durch. Vor dem Weltcupfinale liegt Gesamtweltcupsiegerin Shiffrin in der Riesentorlaufwertung nun 97 Punkte vor Vlhová.

Positiv überraschen konnten die ÖSV-Damen, gleich drei Läuferinnen landeten in den Top Ten. Eva-Maria Brem führte die Riege der Österreicherinnen als Sechste (+1,97) an. Die Tirolerin war zuletzt im März 2016 (4. Platz in St. Moritz) ähnlich gut klassiert. Katharina Truppe (+2,49) schaffte als Achte ihr bisher bestes Riesentorlaufergebnis, Ricarda Haaser (+2,62) komplettierte das Trio mit Platz neun. (ag./herbas)

