Biathlon-WM: In der eigenen Liga des Johannes Bø

Östersund. Tatsächlich gab es in dieser Biathlonsaison schon drei Weltcupstationen (Nove Mesto, Ruhpolding, Canmore), bei denen Johannes Thingnes Bø alle Rennen gewann. Warum also nicht auch bei der WM im schwedischen Östersund?

Der Startschuss war bereits ein goldener, zum Auftakt landete der Norweger mit der Mixed-Staffel auf Platz eins. Heute folgt mit dem Zehn-Kilometer-Sprint der erste Einzelbewerb der Männer (16.30 Uhr, live, ORF 1, Eurosport), Bøs Sprintbilanz in dieser Saison: fünf Siege in sieben Rennen. Östersund soll nun die WM der Machtübernahme sein. Nach sieben (!) Gesamtweltcupsiegen in Folge beißt sich Martin Fourcade in diesem Winter die Zähne am Norweger aus, bisher gelangen dem Franzosen in der schwersten Saison seiner Karriere nur zwei Siege.

In der Loipe ist ihm Bø enteilt, dort gibt der Mann aus Stryn mehr denn je das Tempo vor. Selbst im Sprint, der kürzesten Einzeldistanz, kann er trotz Schießfehler ohne Weiteres gewinnen. Coach Egil Kristiansen zeigt sich für die Laufform des Gesamtweltcupführenden verantwortlich, Bø sagt, dass er bei jedem noch so kleinen Hinweis seines Trainers sofort Ergebnisse bemerke. Ausgerechnet dank Fourcades Ex-Coach Siegfried Mazet zeichnet ihn nun auch eine beachtliche Konstanz am Schießstand aus (Trefferquote 86 Prozent). „Ich wollte so stabil werden wie er“, sagt Bø mit Blick auf Fourcade. Sein ultimatives Ziel: Die Schießzeiten noch um fünf Sekunden verkürzen.

Den Damen-Sprint am Freitag gewann die Slowakin Anastasiya Kuzmina vor Tandrevold (NOR) und Dahlmeier (GER). Beste Österreicherin war Katharina Innerhofer als 49. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)