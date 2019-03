Dominic Andermann verpasst zum WM-Auftakt Aufstieg

Der Österreicher Dominic Andermann ist am Freitag in Sofia zum Auftakt der Weltmeisterschaften im Short Track über 500, 1.000 und 1.500 m ausgeschieden. Über 500 m überstand der Wiener eine Vorqualifikation, ehe er wie auf den anderen beiden Distanzen auf der Strecke blieb. Über 500 und 1.500 m geht es für ihn am Samstag in den "Ranking Finals" um Platzierungen um Rang 30.

Am Sonntag wird Andermann noch um seine Platzierung im 1.000er laufen. Der 22-Jährige ist jedenfalls noch auf einem guten Weg, im Mehrkampf einen Rang in den Top 32 zu erreichen. Damit würde er bei seinen vierten Weltmeisterschaften dem österreichischen Verband (ÖESV) für die WM 2020 einen weiteren Startplatz sichern. Im Vorjahr in Montreal hat Andermann dieses Ziel neben den Einzelplatzierungen 31 (1.000 m) und 34 (500, 1.500 m) als Gesamt-33. knapp verpasst.

