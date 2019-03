Eishockey: Grabner schießt Arizona mit zwei Toren zum Sieg

In seinem zweiten Spiel nach einer mehrmonatigen Verletzungspause hat der Kärntner NHL-Legionär Michael Grabner seinen Arizona Coyotes am Samstagabend (Ortszeit) mit zwei Toren zu einem 4:2-Heimsieg über die Los Angeles Kings verholfen.

So schoss Grabner viereinhalb Minuten vor Schluss im Alleingang das entscheidende Tor zum 4:2. Im ersten Drittel hatte er in der Unterzahl zum 2:0 getroffen. Er stand 14:29 Minuten auf dem Eis. Grabner hatte 41 Spiele lang wegen einer Augenverletzung pausieren müssen, ehe er am Freitag gegen die Calgary Flames sein ersehntes Comeback gab. Beim 2:0-Heimsieg blieb er 17:40 Minuten auf dem Eis, machte aber keinen Punkt.

Thomas Vanek schoss ein Tor beim Auswärtsspiel der Detroit Red Wings bei Tampa Bay Lightning, doch musste sich sein Team mit 2:3 geschlagen geben. Vanek verbuchte 17:15 Minuten auf dem Eis. Michael Raffl blieb beim 5:2-Sieg der Philadelphia Flyers gegen die New York Islanders ohne Punkt. Er spielte 12:55 Minuten.

(a)