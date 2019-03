Auf der Zielgeraden des Winters warten die Kristallkugeln

Soldeu/Wien. Seinen Abschluss findet der Ski-Weltcup heuer in Soldeu, die letzten neun Rennen der Saison inklusive Teambewerb werden bis Sonntag in den Pyrenäen Andorras gefahren. Die Damen waren auf Weltcupebene bereits zweimal (2012, 2016) im Skigebiet Grandvalira zu Gast, für die Herren ist es die Premiere. Den Auftakt machen heute die Abfahrten (Herren 10.30 Uhr/Damen 12 Uhr, jeweils live, ORF eins). Nur die Top 25 der Disziplinenwertungen, Läufer mit mindestens 500 Punkten im Gesamtweltcup sowie die Titelträger der Junioren-WM sind startberechtigt, für Österreich treten somit zwölf Frauen und elf Männer an. In fünf der zwölf Wertungen steht die Entscheidung noch aus:



Gesamtweltcup: Die großen Entscheidungen sind längst gefallen, wie im Vorjahr werden Mikaela Shiffrin (zum dritten Mal in Folge) und Marcel Hirscher (zum achten Mal in Folge) die großen Kristallkugeln in Empfang nehmen. Die beiden sind mit derzeit 790.380 Schweizer Franken (696.530 Euro) bzw. 584.811 Franken (515.370 Euro) auch die uneinholbaren Preisgeldkönige dieses Winters.

Abfahrt: Das Kugel-Duell lautet Titelverteidiger Beat Feuz aus der Schweiz gegen Dominik Paris. Der Südtiroler hat zwar mit drei Saisonsiegen die meisten vorzuweisen, geht jedoch mit 80 Punkten Rückstand in das finale Rennen. Eine Bestzeit im Abschlusstraining lassen Paris auf das Wunder hoffen, doch Feuz wird sich nicht auf seinem Vorsprung ausruhen, wie er betonte: „Man muss angreifen. Taktieren ist auf dieser Strecke sehr schwierig.“ Für Vincent Kriechmayr geht es darum, seinen dritten Platz zu verteidigen.

Bei den Damen geht Abfahrtskristall erstmals seit 2007 (Renate Götschl) wieder an Österreich. Nicole Schmidhofer bringt 90 Punkte Vorsprung auf Ramona Siebenhofer mit. Stephanie Venier, im letzten Training die Schnellste, könnte die verletzte Weltmeisterin Ilka Štuhec überholen und den ÖSV-Dreifacherfolg perfekt machen. „Drei Österreicherinnen auf dem Podest wäre cool, das hätten wir uns alle verdient“, so Schmidhofer. Cornelia Hütter gibt ihr zweites Comeback in dieser Saison.



Super-G:Kriechmayr jagt mit 44 Punkten Rückstand Weltmeister Dominik Paris. Die geringen Chancen auf den achten norwegischen Erfolg in Serie ruhen auf Aleksander Aamodt Kilde (66 Zähler zurück) und Kjetil Jansrud (65).

US-Star Shiffrin hat bei allen drei Super-G-Starts in dieser Saison auch gewonnen und könnte ihre erste Speed-Kugel fixieren. Ihre letzten verbliebenen Konkurrentinnen sind die Liechtensteinerin Tina Weirather (32 Punkte Rückstand) und Schmidhofer (47).



Riesentorlauf:Hirscher hat seine fünfte RTL-Kugel bereits sicher. Welch großes Loch jedoch hinter dem ÖSV-Superstar klafft, verdeutlicht die Tatsache, dass sich mit Manuel Feller nur ein zweiter Österreicher über die Disziplinenwertung für das Finale qualifizieren konnte – die mit Abstand schlechteste Bilanz im gesamten ÖSV-Team.

Shiffrin ist ihr erstes RTL-Kristall angesichts von 97 Punkten Vorsprung auf die slowakische Weltmeisterin Petra Vlhová kaum noch zu nehmen.



Slalom: Als regierende Weltmeister haben sich Shiffrin und Hirscher ihre jeweils sechste kleine Kristallkugel vorab schon gesichert.



Dieser Ski-Weltcup hat die letzten Rennen von Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn gesehen, auch Frida Hansdotter und Mattias Hargin aus Schweden haben ihren Rücktritt nach dem Finale bereits bekannt gemacht. Landsmann André Myhrer könnte ebenso wie der Deutsche Felix Neureuther in Soldeu seinen Abschiedsslalom fahren. Sind es womöglich auch die letzten Auftritte von Marcel Hirscher? Der Salzburger, 30, hat angekündigt, über den Sommer in sich zu gehen und dann eine Entscheidung zu treffen.

