ÖSV-Damen schreiben Skigeschichte

Soldeu/Wien. Der Endstand im alpinen Abfahrtsweltcup 2018/19 hat historische Ausmaße. Mit Nicole Schmidhofer, Stephanie Venier und Ramona Siebenhofer kamen die drei besten Abfahrerinnen des Winters allesamt aus Österreich, zuletzt war dieses Kunststück vor genau 20 Jahren den „Golden Girls“ Renate Götschl, Alexandra Meissnitzer und Michaela Dorfmeister gelungen.

Götschl war es auch, die vor zwölf Jahren die zuvor letzte Abfahrtskristallkugel der ÖSV-Damen eingefahren hat. Nun wurde sie von ihrer steirischen Landsfrau Schmidhofer beerbt. Platz elf beim Abfahrtsfinale in Soldeu war für die 29-Jährige genug, um ihre Teamkolleginnen Venier und Siebenhofer in der Gesamtwertung auf Distanz zu halten. „Für jede war es eine Megasaison. Das Gemeinsame hat sich wieder stark bestätigt“, meinte Schmidhofer.

Angesichts des ÖSV-Dreifacherfolgs geriet der zweite Weltcupsieg von Mirjam Puchner in Andorra fast zur Nebensache. Wie auch die neuerliche Verletzung von Cornelia Hütter (Verdacht auf eine Innenbandverletzung im Knie). Mit Puchners Erfolg halten die ÖSV-Damen bei sieben Saisonsiegen (sechs in der Abfahrt).

Schmidhofer und Co. profitierten von einer Umstellung in der Speedgruppe im Sommer. Die Stamm-Mannschaft wird nun von Roland Assinger trainiert, jüngere Athletinnen betreut Gruppentrainer Christoph Alster. Im Team von Assinger wurden zudem mit Wolfgang Grabner und Florian Scheiber zwei Trainer installiert, deren Erfahrung auch von arrivierten Läuferinnen geschätzt wird. Wenn dann eine Athletin schneller sei als die andere, dann führe das zu einem „Das kann ich auch“, erklärt Assinger die Erfolgsserie.

Schmidhofers Aufstieg

Mit Schmidhofer holte sich die erfahrenste der ÖSV-Speeddamen die Abfahrtskugel. 2008 fuhr sie ihr erstes Weltcuprennen, erst neun Jahre später schaffte die 1,57 Meter große Läuferin als Super-G-Weltmeisterin den Durchbruch. Der erste Weltcupsieg ließ jedoch weiter auf sich warten. Schmidhofer drohte schon ein Schicksal wie Marion Rolland, Urs Lehmann und Patrick Staudacher, die sich allesamt Weltmeister nennen durften, aber keinen Weltcupsieg einheimsen konnten.

Ausgerechnet nach der verpatzten Saison 2017/18 mit einem enttäuschenden Abschneiden bei Olympia kam die Wende. Schmidhofer hatte ihre Schlüsse aus den Nachwehen des WM-Titels gezogen, als sie wegen vieler Termine zu wenig auf Regeneration geachtet hatte. Im zu Ende gehenden Winter konnte die Lachtalerin nun drei Weltcupsiege (2-mal Abfahrt, 1-mal Super-G) und drei zweite Plätze einfahren, der Gewinn des Abfahrtweltcups war die Krönung.

Zwar profitierte die ÖSV-Dreifachspitze um Schmidhofer auch von den verletzungsbedingten Ausfällen der Abfahrtselite – Weltmeisterin Ilka Štuhec, Olympiasiegerin Sofia Goggia und Lindsey Vonn mussten mehrere Wochen pausieren –, die Dominanz der ÖSV-Speedtruppe war mit Ausnahme der WM in Åre aber beachtlich. Mit Soldeu-Siegerin Mirjam Puchner droht kommende Saison auch Druck aus den eigenen Reihen.

Kriechmayr Nummer drei

Im Abfahrtsfinale der Herren reichte dem Schweizer Beat Feuz ein sechster Platz für den Gewinn der Abfahrtskristallkugel. Tagessieger Dominik Paris aus Italien konnte trotz seines vierten Abfahrtssieges in dieser Saison den Rückstand nicht mehr aufholen. Platz drei in der Gesamtwertung ging an den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr. „Für mich ist es sicher mein bestes Abfahrtsjahr, aber das Ziel war natürlich schon ein anderes“, meinte Kriechmayr.

Abfahrt Damen Soldeu

1. Mirjam Puchner (AUT) 1:32,91Min.

2. Viktoria Rebensburg (GER) +0,03 Sek.

3. Corinne Suter (SUI) +0,08

Weiters: 5.Tippler (AUT)+0,24 8.Venier (AUT) +0,56.

Abfahrtsweltcup (Endstand): 1. Schmidhofer (AUT) 468 2.Venier (AUT) 372 3.Siebenhofer (AUT) 354.

ABFAHRT HERREN SOLDEU

1. Dominik Paris (ITA) 1:26,80

2. Kjetil Jansrud (NOR) +0,34

3. Otmar Striedinger (AUT) +0,41

Weiters: 5. Kriechmayr (AUT) +0,48.

Abfahrtsweltcup (Endstand): 1.Feuz (SUI) 540 2. Paris (ITA) 520 3.Kriechmayr (AUT) 339.

Heute: Super-G Damen (10.30 Uhr), Super-G Herren (12 Uhr, je live, ORF eins).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)