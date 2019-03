Die große Wachablöse

Man sieht Peter Schröcksnadel förmlich vor sich, in einer stillen Stunde, den Blick zum Himmel gerichtet, einen Seufzer der Resignation ausstoßend. „Wenn ich nur aufhören könnt'.“ Gefühlte Jahrzehnte sucht der ÖSV-Präsident nun schon nach einem Nachfolger. Ebenso fieberhaft wie erfolglos. Weil es so verdammt hart ist, der Beste zu sein.

Dabei wäre der machtbewusste Tiroler längst fündig geworden. Im Inner Circle. Markus Schröcksnadel hieße der Kandidat seines Vertrauens. Aber der wird es nicht. Weil es eine schiefe Optik hätte, würde das Präsidentenamt im Skiverband durch Geblüt weitergegeben werden? Nein, weil sich der Junior für die Aufgabe so gar nicht erwärmen kann.

Womit noch 15 Monate Zeit bleiben, um die Übergabe vorzubereiten. Die soll am 85. ordentlichen Verbandstag des ÖSV im Juni 2020 über die Bühne gehen. Kurz vor Schröcksnadels 79. Geburtstag. Mit jetzt 77 Jahren liegt der Alpenkönig im Ranking der ältesten heimischen Fachverbandspräsidenten hinter Gerhard Hofbauer (Handball/81) und Hans Friedinger (Tischtennis/78) auf Platz drei. Der Längstdienende ist er jetzt schon. Seit 28 Jahren und neun Monaten steht er dem Verband vor. Eine Erfolgsgeschichte, sportlich wie ökonomisch, wenngleich auch dem österreichischen Steuerzahler Dank und Anerkennung gebühren würde. Der hat mit seinen Investitionen in die Sport- und sonstige Infrastruktur die 14 für den ÖSV meist lukrativen Heimweltmeisterschaften seit 1990 (1x Freestyle, je 2x Nordisch und Biathlon, je 3x Alpin, Skifliegen und Snowboard) erst möglich gemacht.



Die Hebel der Macht. Schröcksnadel wird mit seinem Abgang einen ganzen Generationswechsel unter den ÖSV-Funktionären lostreten. Mit Klaus Leistner (73) wird sich auch der älteste Generalsekretär aller 60 Fachverbände zurückziehen. Der Mann mit den listig blinzelnden Äuglein sitzt seit 1971 (!) an den Hebeln der Skimacht. Als pensionsreif gilt auch der älteste Pressechef des Sportlandes, Jo Schmid. Der 76-Jährige könnte schon in diesem Frühjahr Geschichte sein, eine interne Nachfolgeregelung scheint sicher. Nicht ganz ins Bild passt der Abgang von Sportdirektor Hans Pum. Mit seinen dann vergleichsweise juvenilen 65 Jahren wird er 2020 Toni Giger (56) Platz machen. Der Salzburger führt seit neun Jahren das Department für Forschung, Entwicklung und Innovation, gilt als logischer und weithin unumstrittener Thronfolger. Auch der neue Herr Generalsekretär wurde intern längst in Stellung gebracht: in Gestalt von Christian Scherer, zuletzt Organisationsdirektor der Seefeld-WM.

Bleibt also „nur“ noch der Chefposten zu besetzen. Toni Innauer, einer der wohl geeignetsten Kandidaten, hat mangels Interesse abgewunken. Ihm hätte aber auch die Unterstützung des amtierenden Präsidenten gefehlt. Wer einmal öffentlich Kritik am ÖSV übt, und sei sie noch so hellsichtig und angebracht, hat seine Chance für alle Zeiten verwirkt. Charme hätte zweifellos eine weibliche Lösung. Susanne Riess-Passer (Generaldirektorin der Wüstenrot-Gruppe) und Bettina Glatz-Kremsner (Vorstandsdirektorin der Österreichischen Lotterien) werden aus ihrem beruflichen Umfeld aber schwer loszueisen sein. Es sei denn, man geht neue Wege – in Form einer Doppelspitze: Wirtschaftsexpertin mit gutem Draht zur Ökonomie hier, ehemalige/r AthletIn als interner Integrationsfaktor dort.

Aus dem Pool der Ex-RennläuferInnen gilt der frühere Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer als Favorit so manchen Landesverbandes. Schröcksnadels Aussage, „bisher keinen geeigneten Nachfolgekandidaten gefunden zu haben“, muss man allerdings als Affront gegenüber seinem Vizepräsidenten deuten. Gut möglich aber, dass sich Pokerface Schröcksnadel nur bedeckt hält, um zu verhindern, dass sein wahrer Favorit von Presse und Berufsskeptikern frühzeitig zerpflückt wird. Womöglich setzt er auf den Effekt, einen Kandidaten in letzter Sekunde aus dem Hut zu zaubern und die ratlose Funktionärsriege handstreichartig auf Linie zu bringen.

Ob das mit Patrick Ortlieb gelingt, bleibt abzuwarten. Der 51-Jährige Olympiasieger und Ex-Weltmeister saß für die Haider-FPÖ drei Jahre im Nationalrat, führt ein Vier-Sterne-Hotel am Arlberg und amtiert seit 2010 als Präsident des Vorarlberger Skiverbandes. Für überbordende integrative Fähigkeiten ist er bisher allerdings noch nicht auffällig geworden.



Schönfelder traut sich den Job zu. Ein weiterer „Ehemaliger“ hat keine Chance, aber er will sie nützen: Rainer Schönfelder. „Vorneweg: Peter Schröcksnadel hat nicht alles falsch gemacht. Ganz im Gegenteil: In Sachen Wirtschaftlichkeit steht der Skiverband vorbildlich da. Aber es gibt auch Luft nach oben – im Krisen- und PR-Management etwa oder in der Zusammenarbeit bis runter in die Vereine. Da bleibt viel Potenzial liegen.“

Der 41-jährige Kärntner ist sich seiner Rolle als krasser Außenseiter im Nachfolgespiel wohl bewusst: „Schon möglich, dass die Zeit für einen wie mich noch nicht reif ist. Aber ich traue mir den Job zu: Weil ich das System von den Vereinen bis in den Weltcup in- und auswendig kenne und als Unternehmer viele Erfahrungen einbringen kann. Und weil ich den Brückenschlag beherrsche, die Leute zusammenzubringen.“

Strukturelle Veränderungen sieht der Immobilienentwickler als unerlässlich an. „Eine Konstellation, wie wir sie mit Schröcksnadel hatten, wird es nicht mehr geben“, sagt Schönfelder. „Man muss auch über die Ehrenamtlichkeit nachdenken, weil sie den Kreis fähiger Kandidaten dramatisch limitiert. Aber egal, wer kommt: Die Kunst für jeden Neuen wird darin bestehen, sich im Vorfeld die Unterstützung und den Respekt aller Sparten und Länder zu erarbeiten. Gelingt das nicht, sind Querschüsse und Intrigen vom ersten Tag an vorprogrammiert.“ ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2019)