Ein Happy End für die gebeutelten Skijäger

Östersund. Der abschließende Massenstart passte aus österreichischer Sicht so gar nicht in das Bild dieser WM. Wurden in den Rennen zuvor reihenweise Medaillenchancen durch läuferische Schwächen vergeben, machte sich der Salzburger Julian Eberhard das Favoritensterben am Schießplatz zunutze und sicherte sich doch noch die Bronzemedaille – mit der beachtlichen viertbesten Laufzeit.

Ganz oben standen am letzen WM-Tag in Östersund aber die Italiener. Dominik Windisch gewann bei den Herren, Dorothea Wierer bei den Damen, ein Massenstart-Doppelschlag der beiden Antholzer, die auch eine gemeinsamen Trainingsgruppe bilden.

„Es hat sich alles auf das letzte Rennen zugespitzt“, erklärte Bronze-Gewinner Eberhard. „Fünf so lange Runden und vier so harte Schießen – zwischenzeitlich habe ich nicht mehr geglaubt, dass ich noch ins Ziel komme. Die ganze Mannschaft hat gekämpft, damit wir den Anschluss schaffen.“

Vor allem die Staffel, in der Österreichs Herren seit jeher zu den Medaillenanwärtern zählen, war zuvor ernüchternd verlaufen. Nach ordentlichen Schießleistungen war das ÖSV-Quartett (Felix Leitner, Dominik Landertinger, Simon Eder und Eberhard) läuferisch chancenlos und wurde nur Achter.

Während also Eberhard am Schlusstag das erklärte ÖSV-Ziel von einer WM-Medaille erfüllte, musste sich Eder einmal mehr in der Loipe geschlagen geben. Als einziger Athlet mit nur einem Fehlschuss fiel der gesundheitlich angeschlagene 36-Jährige in der Schlussrunde von Platz zwei auf Rang sieben zurück.

Fourcade im Teufelskreis

Die größte Enttäuschung der WM lieferte Martin Fourcade. Während der neue Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bø von Sieg zu Sieg eilte (viermal Gold, einmal Silber), war der Franzose in Östersund ein Schatten seiner selbst. Der 30-Jährige reiste mit dem 24. Platz im Massenstart (30 Teilnehmer) ab, Platz 39 im Einzel ist sein schlechtestes WM-Ergebnis überhaupt. Den Tiefpunkt erreichte Fourcade aber, als er als Schlussläufer der französischen Staffel die Medaille noch wegschmiss.

Nichts erinnerte in Schweden an die vergangenen sieben Jahre, als Fourcade den Biathlonsport dominierte und vor allem in der Loipe reihenweise Bestzeiten aufstellte. Extra hatte er vor der WM eine Wettkampfpause eingelegt, um zu trainieren. Doch seine Laufzeiten in Östersund wurden dennoch schwächer und schwächer.

Der Franzose rätselte und sagte nur: „Ich habe zu viel verlangt von mir im Training und auch sonst.“ Tatsächlich hatte Fourcades Popularität nach seinen drei Goldmedaillen bei Olympia 2018 in Pyeongchang noch einmal einen Schub erhalten. Er hat seine Autobiografie neu herausgebracht, engagierte sich in der Pariser Olympia-Bewerbung für 2024 und arbeitete weiterhin im Athletenkomitee des Biathlon-Weltverbandes. Außerdem will der zweifache Familienvater ein eigenes Sommer-Biathlon-Event in den französischen Alpen veranstalten.

Im französischen Team haben längst andere das Kommando übernommen. Quentin Fillon Maillet und Simon Desthieux liegen im Gesamtweltcup vor Fourcade. Und Antonin Guigonnat lief im WM-Massenstart zu Silber. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2019)