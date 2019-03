Neureuther bringt sich für Pariasek-Nachfolge in Position

Am Samstag verkündete der deutsche Ski-Star Felix Neureuther beim Weltcupfinale in Soldeu seinen Abschied aus dem Weltcupzirkus. Von 2013 bis 2015 war der Deutsche der größte Herausforderer von Hirscher im Slalom. 13 Weltcupsiege hat der Garmisch-Partenkirchener am Ende seiner Laufbahn zu Buche stehen. Neureuther war nie um ein offenes Wort zu sportpolitischen Themen verlegen Auch IOC-Präsident Thomas Bach blieb von Neureuther-Kritik zu Olympia nicht verschont. "Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschöne Kapitel Skirennsport zu beenden'', kommentierte der 34-Jährige sein Karriereende auf Instagram.

In Österreich äußerst beliebt

Neureuther war ein großer Sympathieträger und trotz der sportlichen Rivalität in Österreich äußerst beliebt, was bei ausländischen Skisportler nicht so häufig vorkommt. Neureuther zeigte sich im ORF-Interview mit seinem Karriere-Abschluss zufrieden. Neureuther, der im Ziel von den anderen Slaomläufern gefeiert wurde, freue sich auf die Familie , sagte er. Er werde das alles hier aber auch vermissen, sagte der bald 35-Jährige weiter. Als ORF-Mann Rainer Pariasek im Gespräch mit Neureuther vom Du-Wort auf "Sie" umstellen wollte, meinte der Deutsche, beim letzten Mal könne man schon beim "Du" bleiben.

"Die Kollegen und du", sagte der schlagfertige Neureuther auf die Frage Pariaseks, was ihm den am meisten abgehen werde. Angesprochen auf seinen Instagram-Eintrag "Bis bald", der auf eine Rückkehr als Nichtaktiver schließen lässt, kündigte Slalom-Ass Neureuther die Ablöse von Pariasek an. "Ich weiß nicht, ob ich deine Kündigung schon bekanntgeben darf, aber ich werde dein Nachfolger beim ORF". Parisek meinte scherzhalber, er werde schon weichen, wenn es eine ordentliche Abfertigung gebe.

