KAC: „Wie das gallische Dorf unten in Kärnten“

Bei allem Respekt für die restliche österreichische Sportwelt – in Wirklichkeit gibt es hierzulande nur zwei Traditionsvereine, die ob ihres Stellenwerts polarisieren: den SK Rapid Wien und den EC KAC. Beide werden entweder geliebt oder gehasst, beide haben Anhänger weit über die jeweiligen Stadtgrenzen hinaus, und beide schmücken sich mit dem Titel des Rekordmeisters. Doch während die Fußballer aus Hütteldorf schon vor Jahren den Anschluss an die nationale Spitze verpasst haben, wendet sich in der Klagenfurter Eishalle nach fünfjähriger Titel-Durststrecke gerade einiges zum Besseren. Der KAC steht im Finale der Erste Bank Eishockey Liga (Ebel) und trifft dort ab 14. April auf Red Bull Salzburg oder die Vienna Capitals.

Handelt es sich gar um den besten KAC seit Jahren? „Wenn man nach den Ergebnissen geht, ja“, sagt Oliver Pilloni, 53-jähriger General Manager der Kärntner. „Aber ich sehe das immer als Momentaufnahme. Eishockey ist der schnellste Mannschaftssport, da kann viel passieren. Ich mache das schon zehn Jahre lang, ich weiß, dass dir heute die gleichen Leute auf die Schulter klopfen, die dich morgen anspucken, wenn wir verlieren.“ Außerdem: „Was in der ersten Mannschaft passiert, steht im Fokus. Die Leute sehen nicht, was sonst im Verein gemacht wird.“ Ein Beispiel: Der Nachwuchs der „Rotjacken“ hat heuer in der U11, U12, U14, U16 und U18 den österreichischen Meistertitel gewonnen. Das wiederum sei keine Momentaufnahme, erklärt Pilloni. „Das sind Dinge, die in den vergangenen fünf Jahren passiert sind. Die Früchte ernten wir erst jetzt.“

Trotz aller Erfolge, Ruhe kehrt bei großen Traditionsvereinen nur selten ein. Hütteldorf und Klagenfurt funktionieren da ganz ähnlich: Zuflüsterer und selbsternannte Experten agieren im Hintergrund, Klublegenden werden von persönlichen Befindlichkeiten getrieben, Journalisten sind stets auf der Suche nach einem Aufreger. Auch wegen solcher Geheimniskrämerei üben diese Vereine ihre Anziehungskraft aus. Die jüngsten KAC-Affären liegen nicht weit zurück: Im Vorjahr kam es zu einem Umsturz, der Sportchef Dieter Kalt, bis dahin das Gesicht des Vereins, den Job kostete. Vizepräsident Hellmuth Reichel hatte das Ende der Ära Kalt orchestriert, sein Sohn Johannes Reichel wurde neuer Sportchef. Der frühere KAC-Verteidiger ist auch Bindeglied zu Gönnerin Heidi Horten, die reichste Frau Österreichs ist seine Taufpatin. Seit Anfang 2019 konzentriert sich Reichel, 36, aber nur noch auf den Nachwuchs, und der scheinbar unantastbare Pilloni ist wieder Letztverantwortlicher im Sportbereich.

Der ehemalige Eishockeyspieler und frühere Geschäftsführer einer Golfanlage findet an den Vorgängen rund um seinen Arbeitgeber nicht nur Negatives. „Dadurch bleibst du im Gespräch, die Leute leben da mit. Intern ist schon Ruhe, von außen wird viel hereingetragen. Einmal ist alles himmelhoch jauchzend, dann wieder alles schlecht. Zum Schmunzeln ist das teilweise nicht, aber es geht links hinein und rechts wieder hinaus.“

Der volle Trophäenschrank befeuert allerdings auch die Erwartungshaltung an die aktuelle Mannschaft. 30 Meistertitel, die Erfolge von König, Cijan, Ressmann und Co., auch jene des nimmermüden KAC-Urgesteins Thomas Koch – einer der Schlüsselspieler dieser Saison – sind mitunter eine Bürde. „Natürlich hängen da oben 30 Meisterschaftsfahnen“, sagt Pilloni. „Ein Teil ist von vor 30 Jahren, das darf man nicht vergessen. Damals hat es weniger Vereine gegeben. Heute ist die Dichte so hoch, dass jeder jeden besiegen kann. Aber wir haben Zuschauer, die diese Zeiten miterlebt haben und es nicht verstehen, wie man gegen Fehérvár (im Ebel-Viertelfinale ausgeschieden, Anm.) zuhause nur 4:3 gewinnen kann und nicht 15:0.“

Verstecken könne man sich als KAC-Funktionär ohnehin nicht. Klagenfurt sei schließlich keine Großstadt. Im Gegenteil. „Wir sind wie das kleine gallische Dorf irgendwo unten in Kärnten. Was bei uns in der ,Kleinen Zeitung‘ geschrieben wird, kriegen die in Wien oft gar nicht mit.“ Der Standort Kärnten ist zugleich Nachteil. Die großen Liga-Rivalen würden in Regionen mit deutlich größerer Wirtschaftskraft sitzen, stellt der General Manager fest. „Dort haben sie schon fast 1000 Leute im VIP-Raum und könnten noch 500 Karten verkaufen. Ich kenne in Kärnten nicht einmal 1500 Leute, die sich das leisten könnten.“

Draht zur „Frau Gräfin“

Dennoch, hört man sich bei der Konkurrenz um, heißt es, dass beim KAC durchaus noch branchenunüblich hohe Spielergehälter gezahlt werden. „Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahren davon weggekommen sind. Natürlich verdienen bei uns speziell auch die Österreicher sehr gut. Das hängt auch damit zusammen, dass es nicht so viele gute österreichische Spieler gibt“, meint Pilloni, der sich auch als Verfechter des heimischen Eishockeys bezeichnet. „An der Basis gehört mehr gearbeitet. Das große Manko in Österreich ist einfach die Nachwuchsarbeit.“

Die Rolle der Österreicher in der heimischen Liga ist seit jeher ein Streitpunkt. Wie sollen sich rot-weiß-rote Talente entwickeln, wenn sie in den Klubs nicht zum Zug kommen? Im Jänner hat die Liga nun beschlossen, dass in den nächsten drei Saisonen die Zahl der Legionäre pro Team von derzeit 15 auf neun sinken soll. Angesichts der Tatsache, dass der KAC die jüngsten Play-off-Serien ohnehin nicht mit mehr als neun Ausländern bestritten hat, wohl kein Nachteil für die Kärntner. Hinzu kommen die vielversprechenden Erfolge im Nachwuchs. „Wir legen viel Wert auf die Basis und investieren dort sehr viel Geld. Das können wir aber auch nur, weil wir die Frau Gräfin als Gönnerin haben“, erklärt KAC-Manager Pilloni.

Kaufhaus-Erbin Heidi Horten, 78, steht dem Klub seit 1992 zur Seite, über ihre Stiftung läuft die Finanzierung. Auch Pilloni soll einen guten Draht zur „Frau Gräfin“ haben. Ohne Mäzene ist Erfolg im heimischen Eishockey kaum noch möglich, in Salzburg (Dietrich Mateschitz) und Wien (Hans Schmid), also bei jenen österreichischen Klubs, die in der Ebel zuletzt dominierten, ist das nicht anders. „Die Frau Gräfin hat einen sehr hohen Anteil. So wie wir jetzt aufgestellt sind, könnten wir sonst sicher nicht arbeiten“, sagt Pilloni.

Was aber würde ein weiterer Meistertitel des KAC, es wäre der erste seit 2013, für den Traditionsklub und die Stadt Klagenfurt bedeuten? „Ein Jahr Ruhe“, sagt Pilloni und lacht.

Tradition 1909 Am 18. September 1909 wird der KAC (Klagenfurter Athletiksport Club) gegründet. Eishockey wird seit 1923 gespielt. 30 Meistertitel haben die Kärntner bisher gewonnen, die meisten in den 1960er- und 1970er-Jahren. Auch Ende der 1980er dominierte der KAC. Der bisher letzte Titel gelang 2012/13. 1959 Seit 1959 trägt der Klub seine Heimspiele in der Stadthalle Klagenfurt aus. Kapazität: 5088 Zuschauer. Oliver Pilloni Der General Manager, 53, führt mit zweijähriger Unterbrechung seit 2007 die Geschäfte der „Rotjacken“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)