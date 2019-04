Sportdirektor Hans Pum beendet Tätigkeit im ÖSV

Hans Pum legt mit Ende Juli seine Funktion als ÖSV-Sportdirektor zurück. Der 64-jährige Oberösterreicher kündigte auf der Präsidentenkonferenz in Innsbruck an, nach über 40 Jahren im ÖSV seine Tätigkeit zu beenden. Bis Ende Juli - Pum wird am 4. Juli 65 Jahre alt - will er sein Amt noch voll ausüben.

Der Oberösterreicher bestritt früher selbst Rennen und heuerte 1977 beim ÖSV als Trainer an. Von 1996 bis 2010 fungierte Pum als Alpindirektor, seit 2010 ist er als Sportdirektor für alle Sparten zuständig.

