Der Rekordchampion aus Klagenfurt feierte am Mittwochabend einen 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Vienna Capitals und gewann damit die "best of seven"-Finalserie der EBEL 4:2. Matchwinner für die Gastgeber war der Kanadier Adam Comrie mit seinem Overtime-Tor nach 74:31 Minuten.

(APA)