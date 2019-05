Österreich verliert bei Eishockey-WM gegen Tschechien 0:8

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in der Slowakei auch sein sechstes Spiel verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Sonntag in Bratislava Tschechien mit 0:8 (0:2,0:3,0:3). Teamchef Roger Bader schonte die angeschlagenen Stürmer Michael Raffl, Konstantin Komarek und Peter Schneider sowie Verteidiger Dominique Heinrich.

Am Montag (20.15 Uhr) geht es für Österreich gegen den ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger Italien im direkten Duell um den Klassenerhalt.

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in der Slowakei auch das sechste Spiel verloren. Radek Faksa (7.), Dominik Kubalik (15.), Dominik Simon (21.), Michal Repik (31./PP2, 43.), Michael Frolik (31./PP2), Jan Kolar (45.), Jakub Vrana (46.) schossen die mit elf NHL-Spielern angetretenen Tschechen zum 14. Sieg im 14. Aufeinandertreffen. Für die Österreicher steht das wichtige Spiel aber erst an. Am Montag (20.15 Uhr) geht es gegen den ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger Italien im direkten Duell um den Klassenerhalt.

Teamchef Roger Bader schonte im Hinblick auf das Italien-Spiel die drei leicht angeschlagenen Stürmer Michael Raffl, Konstantin Komarek und Peter Schneider sowie Verteidiger Dominique Heinrich und setzte im Tor auf Lukas Herzog, der sein WM-Debüt gab.

Vor tausenden Landsleuten war das Spiel für die Tschechen wie ein Heimspiel, das sie erwartungsgemäß klar dominierten. Faksa mit einem Schuss ins kurze Eck (7.) und Kubalik (15.) sorgten auch rasch für eine Führung. Die Österreicher konnten von sechs Powerplays in den ersten 24 Minuten, darunter 1:25 Minuten mit zwei Mann mehr auf dem Eis, nicht profitieren.

Der bereits für das Viertelfinale qualifizierte Favorit machte es besser. Nach dem dritten Treffer durch Simon gleich nach Wiederbeginn erhöhten Repik und Frolik mit einem Doppelschlag im Zwei-Mann-Überzahlspiel innerhalb von 41 Sekunden auf 5:0.

Im Schlussdrittel sorgten Repik (43.), Kolar (45.) und, Vrana (46.) mit drei Treffern in gut zweieinhalb Minuten für die historisch hohe Niederlage.

(APA)