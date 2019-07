Hirscher hat sich noch nicht entschieden

Ski-Star Marcel Hirscher hat den für 6. August in Golling (Salzburg) geplanten Medientag abgesagt. Bei diesem traditionellen Sommergespräch wollte der Salzburger bekanntgeben, ob er seine sportliche Karriere fortsetzt. In einer E-Mail an die Medien erklärte der achtfache Gesamtweltcupsieger nun, dass er noch keine Entscheidung getroffen habe.

"Liebe Medienpartner, wie sich jeder von euch vorstellen kann, ist die Entscheidung über meine Zukunft keine leichte für mich. Soll ich noch eine Weltcup-Saison fahren oder nicht? Ich habe sie noch nicht getroffen und daher bitte ich euch um Verständnis, dass ich unseren gemeinsamen Medientermin verschiebe", teilte der 30-Jährige mit.

Bis Spätsommer will der Vater eines Sohnes aber wissen, was die Zukunft für ihn bringen soll. "Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wir holen den Termin im Spätsommer nach und ich melde mich bei euch, sobald es Neuigkeiten gibt. Alles Beste, Euer Marcel", schloss der zweifache Olympiasieger und siebenfache Weltmeister seine Nachricht.

