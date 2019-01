Mit dem Bentley zur Ski-WM

Kitzbühel. Das Skifahren ist, neben der Fotografie und den Fußballern von Juventus Turin, seine große Liebe. Erste Schwünge zog er in Cortina, geschult hat Hubertus von Hohenlohe sein Geschick in einem Vorarlberger Internat. Im Dezember 1981 tauchte der gebürtige Mexikaner erstmals im Skizirkus auf, seitdem ist er als „Skiprinz“ ein gern gesehener Gast auf Pisten und Society-Events. Ums Gewinnen allein ging es ihm freilich nie, bei zehn bis zwölf Sekunden Rückstand wäre selbst der Traum fast vermessen. Aber Dabeisein, als „Gentleman Racer“, ist seine Passion.

Am 2. Februar wird Hohenlohe 60 Jahre alt, „15 bis 20 Rennen pro Saison schaffe ich trotzdem“, sagt er stolz, nachdem er in Toblach die mexikanischen Meisterschaften organisiert und nach nur einem Durchgang „jeden Knochen gespürt“ hat. Es ging um FIS-Punkte, die seinen Start bei der Ski-WM in Åre fixierten. „Es wird meine 18.WM“, erzählt der schrillste Vogel im Weltcupzirkus. Dass er der Älteste im Feld ist, alle anderen Fahrer seine Söhne sein könnten, nimmt er nicht weiter schlimm. Solange sein Körper mitspiele, fahre er weiter. In Kitzbühel erfülle sich für ihn jede Vision. Night-Event, Promi-Race oder Streif, „das Spektakel ist wild, Kitzbühel ist verrückt. Du triffst viele Menschenschlage.“

Für die WM in Schweden ist er gerüstet, entgegen dem Weltcup-Uhrzeigersinn gehe er es auch da gemütlich an. Die Zeit zwischen Rennen und Ereignissen sei das „wahre Leben“, und das wolle er genießen. Also fährt er mit dem Bentley (Continental GT) nach Åre. Seine Kamera ist eingepackt, ob er einen Dachträger duldet, ist fraglich.

Ein Rumäne ist Kitzbühels Ski-Exot

Die Streif gilt als schwierigstes Skirennen der Welt. Für Ski-Exoten ist es viel zu gefährlich, Frauen wird die Abfahrt von der FIS ebenso ausgeschlagen. Doch es gibt sie auch hier: Fahrer fern der Top 30. Der Rumäne Ioan Valeriu Achiriloaie ist Stammgast in Kitz, der 28-Jährige hat sogar eine stolze Serie zu verteidigen: 2017 und 2018 war er der Langsamste. Ob 7,82 oder elf Sekunden Rückstand spielen für ihn keine Rolle. Heil runterkommen – genießen, dabei gewesen zu sein, das ist auch sein Ziel.

Bei den Winterspielen in Sotschi 2014 war er schon am Start, damals gab es noch finanzielle Unterstützung seitens des Verbandes. Aktuell muss er seine Skireisen aus eigener Tasche bezahlen. Trainer oder Servicemann gibt es nicht, Sponsoren sind rar.

Es ist mit Hohenlohes Ausflügen überhaupt nicht zu vergleichen. Nur eines eint die beiden: Skifahren ist ihr Leben. (fin)

