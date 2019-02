Die letzte Ausfahrt echter Skigrößen

Åre. „Mein Körper brüllt mich an zu stoppen, und es ist Zeit, dass ich auf ihn höre." Dass Lindsey Vonn, 34, gern twittert, ihr Befinden jederzeit auf Instagram hinausposaunt oder mit Fotos zu punkten versucht, daran hat sich die Skiszene schon seit Jahren gewöhnt. Die für ihre dramatischen Auftritte oft kritisch beäugte Amerikanerin hatte bereits nach ihrer Aufgabe bei der Abfahrt in Cortina vom Karriereende gesprochen – und es weinend beim TV-Interview auch nicht mehr dementiert. Stunden später ruderte sie noch einmal zurück, der Ski-WM in ?re wegen.

Jetzt steht die WM an, am Dienstag wartet das erste Rennen – der Super-G (12.30 Uhr, live, ORF eins). Und für Vonn ist es – daran ließ sie mit einer erneuten Ankündigung keinen weiteren Zweifel oder Ausweg mehr zu – das erste Event ihrer Abschiedsvorstellung.

Längst in Shiffrins Schatten

Während die Gewinnerin von 82 Weltcuprennen noch einmal versuchen wird, ihren seit November 2000 im Skizirkus mehrfach verletzten, operierten und geschundenen Körper auf schnellstem Wege ins Ziel zu führen, stehen andere voller Glanz im Rampenlicht. Sei es ihre Landsfrau Mikaela Shiffrin, die das vierte Slalom-Gold in Serie bei einer WM gewinnen könnte – als 23-Jährige. Sei es die Tschechin Ester Ledecká, die der Snowboard-WM in Amerika einen Korb gegeben und damit ihrem Traum von WM-Gold eine bessere Chance gegeben hat. Der Olympiasiegerin im Super-G traut die Szene eine erneute Überraschung zu. Von Vonn spricht im Zusammenhang mit Medaillenchancen kaum noch jemand.

Vonn, die 2010 als erste Amerikanerin Olympiagold in der Abfahrt gewinnen konnte, hat akzeptiert, dass sie ihr großes Ziel nicht mehr erreichen wird. Die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Siegen wird weiter Bestand haben – so lang, bis entweder Marcel Hirscher oder Shiffrin sie durchbrechen wird.

Überraschend kommt die Entscheidung der zweifachen Weltmeisterin freilich nicht. Ihr lädiertes Knie lasse Höchstleistungen einfach nicht mehr zu, sagt sie. Ob die Pause – sie ließ Rennen in Garmisch aus – geholfen hat, bleibt offen. In Åre wird sie am Dienstag weitere Einblicke liefern. Wird sie den Super-G doch auslassen?

„Es waren emotionale zwei Wochen, die härteste Entscheidung meines Lebens zu treffen. Aber ich habe akzeptiert, dass ich nicht weiterfahren kann", schrieb Vonn vor dem Abflug nach Schweden. In ihrer Krankenakte stehen zwei Kreuzbandrisse, ein gebrochener Knöchel und ein Schienbeinkopfbruch. Noch dazu fehlen viele Knorpel, auch Depressionen haben ihr zu schaffen gemacht. Nach fast zwei Jahrzehnten als Rennfahrerin will sie sich künftig auf ihr Privatleben konzentrieren. „Ich hoffe, dass ich eines Tages noch mit meinen Kindern Ski fahren kann . . ."

Goodbye: Svindal und Myhrer

Nicht nur Lindsey Vonn wird abtreten, mit Aksel Lund Svindal und dem Schweden André Myhrer (beide 36) hören weitere Größen auf. Der Norweger sagt: „Natürlich fällt es schwer, aber das Ende ist gekommen. Wenn wir mit der WM fertig sind, gibt es eine riesige Party!" (fin)

( "Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2019)