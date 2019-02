Damenquintett startet im Super-G

Åre. Wie bei den Herren gibt es auch bei den Damen im ersten WM-Rennen, dem Super-G am Dienstag (12.30 Uhr, live, ORF eins) keine interne Qualifikation. Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier, Tamara Tippler und Christina Ager sind beim WM-Auftakt dabei.

Da Schmidhofer Titelverteidigerin ist, konnte der ÖSV fünf Plätze besetzen. Von dem Quintett hat Schmidhofer in dieser Saison auch die besten Super-G-Ergebnisse gezeigt. Die Steirerin gewann von den bisher fünf Rennen eines, in Garmisch-Partenkirchen. In Gröden wurde Schmidhofer, 2017 in St. Moritz sensationell Weltmeisterin, Zweite. Tippler schaffte den dritten von drei ÖSV-Podestplätzen im Super-G in Cortina, als Dritte. Siebenhofers bestes Resultat war ein vierter Rang in Lake Louise, Venier war in Gröden Achte und viermal in den Top Ten. Ager, eine Kandidatin für die Kombination, war Zehnte in Gröden.

Nach verletzungsbedingten Ausfällen (Veith, Hütter etc.) ruhen die Medaillenhoffnungen auf dem Speedteam. Trainer Jürgen Kriechbaum sagt: „Da haben wir durch die ganzen Siege doch eine ganz andere Ausgangsposition." Das ist jedoch leicht gesagt, denn die Statistik offenbart Verheerendes: Der letzte RTL-Weltcupsieg datiert aus dem Jahr 2016 (Eva-Maria Brem, Jasná). Der letzte Slalomsieg? Nicole Hosp gewann in Aspen, im November 2014.

