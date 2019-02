Ski-WM: Trotz Eiseskälte auf Betriebstemperatur

Skifahren ist nicht immer nur von Leistung, Form oder den best präparierten Skiern abhängig. Denn ohne die nötige Logistik gelingt im Weltcup gar nichts; und in diesem Punkt ist Österreichs Skiverband wohl unschlagbar. Nach den Absagen in Garmisch-Partenkirchen war guter Rat keineswegs teuer, die ÖSV-Crew hatte sogar die Lösung sofort parat. Der gecharterte Privatjet hob eben früher als geplant in Richtung Åre ab.

Den Athleten ersparte das freilich enorme Strapazen, wenngleich es für Hannes Reichelt nicht ganz so einfach war, sein WM-Gepäck abzustimmen. Er war glücklich, dass sich der ÖSV den Transport habe „etwas kosten" lassen. Aber: Maximal 15 Kilogramm waren pro Person gestattet, das ist für zwei Wochen nicht sonderlich viel. „Das war ein Problem", grinste der 38-Jährige verschmitzt. Er musste „ein paar Unterhosen einsparen".

Ohne Brem und Puchner

Für beste Unterhaltung war damit auf dem Weg nach Schweden, wo die Ski-WM erstmals nach 2007 wieder in Åre am Dienstag mit dem Damen-Super-G anheben wird, gesorgt. Reichelt sollte aber besser vorgesorgt haben, was wärmendes Wintergewand anbelangt. Zuletzt waren die Temperaturen auf bis zu minus 27 Grad gefallen, am Sonntag waren minus zwölf Grad geradezu angenehm. ?re ist Schwedens besterschlossenes Skigebiet. Gegründet 1909 im Jämtland, liegt die Gemeinde etwa 80 Kilometer von Östersund entfernt.

Am Sonntag stand auch endgültig das Aufgebot für die 45. Ski-WM fest. 14 Männer und zwölf Frauen werden vom ÖSV ins Rennen geschickt. Natürlich wird die Mannschaft, die Sonntagabend in Åre auch den „Tirol-Berg" eröffnet hat, von Marcel Hirscher und Nicole Schmidhofer (Weltmeisterin 2017, Super-G) angeführt. Große Überraschungen blieben folglich aus. Jedoch erhielten Talente wie Franziska Gritsch oder Chiara Mair den Vorzug gegenüber RTL-Spezialistin Eva-Maria Brem oder Speed-Fahrerin Mirjam Puchner. Trainer Jürgen Kriechbaum: „Begeistert waren sie nicht. Aber im Grunde stellt sich jede durch ihre Leistungen selbst auf." Und das sei bei beiden nicht der Fall gewesen.

Bei den Herren nominierte Andreas Puelacher bereits nach der Kandahar-Absage am Samstag seine sechs Speedfahrer. Vor allem Daniel Danklmaier, der in Kitzbühel den Sprung aus dem Europacup- ins ÖSV-Team geschafft hat, könnte überraschen. Puelacher sagt: „Er fährt mit sehr viel Gefühl, vor allem auf glatten Pisten ist er top." Danklmaier kommt also die Kälte in Schweden entgegen.

Trainerentscheid im Super-G

Puelacher flog, eigenen Aussagen zufolge, „relativ entspannt" nach Åre. Der Tiroler hat in dieser Saison ja auch einiges vorzuweisen, was für gewisse Ruhe sorgt und zugleich auch die ÖSV-Erwartungen von sieben bis acht Medaillen leichter erfüllen könnte. 25 ÖSV-Podestplätze in 27 Rennen, darunter fünfzehn Siege (zehn Hirscher, je zwei Max Franz und Marco Schwarz, einer Kriechmayr) sind eine beachtliche Bilanz. „Wir sind wirklich top aufgestellt, haben Vertrauen in der Brust. Jetzt zählt es, das ist der Saisonhöhepunkt. Aber: Wir brauchen jetzt bitte nicht hektisch werden."

Die erste Medaillenentscheidung bei den Herren steigt am Mittwoch im Super-G. Puelacher prüft noch einige Optionen und will sein Quartett spätestens heute bekannt geben. Ob der fehlenden Zeit wird es definitiv keine Qualifikation geben, sondern einen reinen Trainerentscheid. Für Puelacher ist das kein Leichtes: „Das Schlimmste ist für mich, wenn ich sagen muss: ,Du nicht.‘" Im Slalom bleibt ihm dieser Gang erspart. Am Quintett Hirscher (Titelverteidiger), Schwarz, Matt, Feller und Hirschbühl gibt es nichts zu rütteln. Im RTL sind neben dem Trio Hirscher-Schwarz-Feller zudem Brennsteiner und Leitinger dabei.

Hirscher lässt die Kombination definitiv aus. Der Seriensieger wolle lieber mit seinen Kräften haushalten, Slalom und RTL wären klar seine Prioritäten. Puelacher sieht dennoch in jedem Bewerb „auf jeden Fall" eine Medaillenchance. Großereignisse seien aber speziell. „Am Tag X kann immer etwas schieflaufen. Auch dann bleiben sie gute Burschen."

( "Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2019)