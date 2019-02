Skizahlen: Wer gewinnt Österreichs 100. Gold?

–30 Grad Celsius erreichte das Thermometer zeitweise während der WM 2007. Das Winterwetter in Åre ist auch 2019 unberechenbar.

1940 erhielt Åre den ersten Skilift Schwedens.

6 WM-Goldmedaillen und dreimal Silber hat ÖSV-Star Marcel Hirscher bereits gewonnen. Mit einer weiteren Goldenen würde er Toni Sailer als erfolgreichsten Skisportler bei Weltmeisterschaften übertreffen.

8 Gold-Gewinner der WM 2017 in St. Moritz treten in Einzeldisziplinen zur Titelverteidigung an. Nur Super-G-Weltmeister Erik Guay (CAN) hat seine Karriere beendet.

11 Medaillenentscheidungen stehen bei der Ski-WM 2019 an.

19 Meter erreicht der See Öresjön an seiner tiefsten Stelle.

33 Prozent beträgt das durchschnittliche Gefälle der Herrenabfahrtsstrecke, die Damenabfahrt hat sogar 40 Prozent.

90 Kilometer lange, durchgehend präparierte Abfahrten warten im Skigebiet Åre, Björnen und Duved.

95 Goldmedaillen haben ÖSV-Athleten bisher bei Alpinweltmeisterschaften gewonnen.

16 Medaillen haben ÖSV-Athleten 1954 und 2007 in Åre insgesamt erobert. Höhepunkte waren 2007 je dreimal Gold, Silber und Bronze.

600 Teilnehmer aus über 70 Nationen werden im WM-Ort erwartet.

1400 Einwohner leben in Åre.

1420 Meter über dem Meeresspiegel liegt der Gipfel des Åreskutan, des Hausbergs von Åre.

1500 Medienvertreter werden über die WM 2019 berichten.

3122 Meter misst die längste Strecke, die Herrenabfahrt.

18.500 Meter Sicherheitsnetze (A und B) wurden für die WM verlegt.

32.000 Betten stehen zur Verfügung, 120.000 Besucher kommen laut Organisationskomitee.

500.000 Gäste besuchen das Skigebiet jedes Jahr.

400 Millionen Schwedische Kronen (40 Millionen Euro) Umsatz werden bei dieser WM erwartet.

26 Skistars aus Österreich, 12 Frauen: Christina Ager, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Chiara Mair, Bernadette Schild, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Katharina Truppe, Stephanie Venier. 14 Männer: Romed Baumann, Stefan Brennsteiner, Daniel Danklmaier, Manuel Feller, Christian Hirschbühl, Marcel Hirscher, Vincent Kriechmayr, Roland Leitinger, Michael Matt, Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Marco Schwarz, Otmar Striedinger, Christian Walder.

