Abfahrt: Erstes Training, erste ÖSV-Bestzeit

Åre. Die Ski-WM begann mit einer rot-weiß-roten Bestzeit: Tamara Tippler war im ersten Training für die WM-Abfahrt am Sonntag die Schnellste. Sie fuhr 1:29,95 Minuten, 0,38 Sekunden dahinter wurde die Schweizerin Corinne Suter Zweite, auf Rang drei landete die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (0,44) vor den weiteren Österreicherinnen Nicole Schmidhofer (0,80), Stephanie Venier (1,03) und Ramona Siebenhofer (1,07).

Es war ein Auftakt, der Hoffnung auf Edelmetall machte in den Speed-Disziplinen. Im WM-Super-G zählt am Dienstag ab 12.30 Uhr (live ORF eins) nicht nur Nicole Schmidhofer zu den Favoritinnen. Der Damen-Super-G ist bei Großereignissen ohnehin quasi eine österreichische Domäne. Kein Land hat so viele WM-Medaillen (14) gewonnen, auch mit sieben Mal Gold liegt der Skiverband klar in Front. „Ein Medaille, ganz klar“, machte Venier ihr Ziel deutlich. Auch sie verspüre keine Nervosität, betonte die Silbermedaillengewinnerin der WM-Abfahrt 2017. „Es ist sicher nicht meine letzte WM, ich habe noch einige vor mir, und eine Medaille habe ich ja schon daheim hängen.“ Für Tippler war es „ein großes Ziel, dass ich rauffliegen durfte. Dementsprechend happy bin ich darüber.“ Siebenhofer, für die Åre die zweite WM ist, freute sich „irrsinnig“ auf ihren ersten WM-Super-G.

Shiffrin verzichtet auf Abfahrt

Sechs Speed-Siege und sechs weitere Podestplätze in diesem Weltcup-Winter stützen ihre Aussage, wenngleich im Super-G Schmidhofers Erfolg in Garmisch der einzige volle Erfolg war. Klare Nummer eins im Super-G-Weltcup ist die auch gesamt in Führung liegende Mikaela Shiffrin, die bei all ihren drei Antritten in diesem Winter den Sieg geholt hat.

Für Shiffrin, 23, ist Åre ein guter Boden, was ihre Stammdisziplin anbelangt. Im 1400-Einwohner-Ort hat sie bisher vier Weltcup-Slaloms gewonnen. In einem Speed-Rennen war die Amerikanerin hier noch nicht im Einsatz, die WM-Abfahrt lässt sie aus. Den Kombi-Start überdenkt sie noch. Für Lindsey Vonn beginnt mit dem Super-G ihre Abschiedsvorstellung im Rahmen der WM. „Ich möchte mich in meinen letzten zwei Rennen denkwürdig verabschieden“, kündigte die 34-Jährige an.

Österreichs Speed-Damen haben bereits in der vergangenen Woche in Åre Quartier bezogen. Das Training sei aufgrund des heftigen Windes in den vergangenen Tagen sehr schwierig gewesen. „Das Super-G-Training war wertlos, ich habe es gleich abgebrochen“, sagte Schmidhofer. „Zu viel Wind, zu viel eingewehte Passagen. Ich kann es schwer einstufen. Es ist nicht zu aggressiv, aber es kommt genug zurück.“

Tippler freute sich über die Bestzeit. Aussagekraft für den Super-G habe sie aber keine.

