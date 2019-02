„Wo es da hingeht? Malediven!“ Aber alle Wege führen nach Åre

Åre. Skifahrer lieben an sich den Schnee – aber nicht auf Start- und Landebahnen von Flughäfen. Heftige Schneefälle in München und Stockholm wirbelten die Anreisepläne des Ski-Zirkus zur Ski-WM in Schweden gehörig durcheinander. Auch am Montag noch hatten viele Inlandsflüge Verspätung – also war Improvisation gefragt und statt dem Zug der Bus mitunter die einzige Option.

Eine wahre Odyssee erlebten der deutsche Kitzbühel-Super-G-Sieger Josef Ferstl, der Südtiroler Christof Innerhofer („Wo es da hingeht? Malediven!“) und der Franzose Adrien Theaux. Ferstl verpackte das Ganze in ein gut gelauntes Instagram-Video – inklusive Schafkopf-Spielen, Sushi-Essen und Super-Bowl-Schauen am Stockholmer Flughafen beim Warten auf das Gepäck. Letztlich mussten die Abfahrer in den Zug Richtung Åre steigen, weil kein Flieger mehr ging.

Nichts ging mehr, bei der WM geht alles

Viele hatten am Sonntag ihre Reiseroute ändern müssen, vier Flüge bis zur Destination wurden zur Norm. Da die Mehrheit über Stockholm reisen wollte und dort wegen heftigen Schneefalls bis zum späteren Abend nichts ging, war auch aus Frankfurt nicht für alle ein Weiterkommen möglich. Die meisten aber saßen in München fest und kamen am Sonntag von dort auch nicht mehr weg. 350 Flüge fielen wetterbedingt in München aus.

Organisationskomitee und Internationaler Skiverband (FIS) sind vom Gelingen und Erfolg der am Dienstag anhebenden Ski-WM aber vollkommen überzeugt. „Sie haben hier einen exzellenten Job gemacht, ich bin mehr als zuversichtlich. Aber es ist ein Freiluftsport, wir wissen nie, was kommt. Wir haben hier ja schon einige Erfahrungen gemacht“, sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper.

In Åre kann das Wetter innerhalb eines Tages beinahe alle Jahreszeiten durchmachen. Bei der zuvor letzten WM 2007 begann das Wettbewerbsprogramm erst nach drei Rennabsagen- und Verschiebungen. Beim Weltcupfinale im März 2018 gab es überhaupt Rennausfälle. „Nervös“ wird Kasper nicht. „Wir hatten noch keine WM oder Olympischen Spiele ohne Verschiebung.“

Die WM will sich mit ihrem Gesamtkonzept zum Nachahmen empfehlen. „Ein Teil unserer Verantwortung ist Nachhaltigkeit. Wir wollen inspirieren und anderen Leuten zeigen, was man machen kann“, sagte CEO Niklas Carlsson auf der Eröffnungspressekonferenz. Zum Großteil ohne fossile Brennstoffe auskommen und ein spezielles Abfallwirtschaftsmanagementsystem sind zwei der Punkte. Zu den WM-Pisten meinte Carlsson: „Hart, aber nicht eisig, das kommt allen entgegen. Wir hatten Monate der Vorbereitung, am Ende des Tages sind es viereinhalb Jahre. Es gibt keine Entschuldigung, nicht bereit zu sein. Wir sind bereit.“

