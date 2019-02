Lindsey Vonn: Vorletzte Ausfahrt Fangnetz

Åre. Die Weltmeisterschaft im schwedischen Åre bietet Lindsey Vonn die letzte große Bühne ihrer Karriere. Noch ein Mal möchte die US-Amerikanerin Rennen fahren, noch einmal das Gefühl auskosten, was es heißt zu gewinnen, die Schnellste zu sein. Am Dienstag, im Super-G, endete der erste von zwei Teilen der großen Abschiedsshow von Lindsey Vonn im Fangnetz statt auf dem Podest.

Während Mikaela Shiffrin im Ziel immer noch ob ihrer fantastischen Fahrt über das ganze Gesicht strahlte, übersah Vonn bei schlechter werdender Sicht noch im oberen Teil der Strecke eine Welle, krachte in das nächste Tor und stürzte anschließend spektakulär. Die 34-Jährige hatte Glück im Unglück, blieb zumindest von einer weiteren Verletzung verschont. „Mein Körper tut weh, ich habe einen blauen Fleck. Ich habe gekämpft und probiert, Gas zu geben. Es hat nicht funktioniert“, meinte Vonn, die sich nun zwei Tage schonen wird, ehe sie die Kombi-Abfahrt am Freitag als Training für die Spezialabfahrt am Samstag (10.30 Uhr, live in ORF eins) bestreiten möchte.

Erst vor wenigen Tagen hatte Vonn ihren endgültigen Abschied vom Skizirkus nach der WM in Åre erklärt. „Mein Körper ist gebrochen, nicht mehr zu reparieren und lässt mich nicht die letzte Saison bestreiten, von der ich geträumt habe“, schrieb die Speed-Spezialistin aus Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota auf Instagram. Der Allzeitrekord des Schweden Ingemar Stenmark mit 86 Weltcupsiegen hatte Vonn (82 Siege) in den vergangenen Jahren unermüdlich angetrieben, Stürze und Verletzungen aber warfen die vierfache Gesamtweltcupsiegerin immer wieder aus der Bahn.

Weltmeisterin wurde Vonn „nur“ zweimal – in Val d'Isere holte sie 2009 das Double in Abfahrt und Super-G. Skiromantiker und Fans des US-Girls wünschen sich am Samstag nichts mehr als einen goldenen Schlusspunkt hinter der Karriere der Lindsey Vonn. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)