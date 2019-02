Nur ihre Kräfte setzen Shiffrin Grenzen

Alle anderen hatten sie auf der Rechnung gehabt, nur Mikaela Shiffrin konnte es im Ziel nicht fassen. Gleich der erste WM-Start im Super-G brachte dem US-Jungstar die erste Goldmedaille bei diesen Titelkämpfen, die 23-Jährige triumphierte mit zwei Hundertsteln Vorsprung auf die Italienerin Sofia Goggia und fünf auf die Schweizerin Corinne Suter. Als im Ziel der Einser aufleuchtete, schlug Shiffrin die Hände über dem Kopf zusammen und blickte ungläubig auf die Anzeigetafel. „Das ist unglaublich. Ich habe das wirklich nicht erwartet“, wurde sie nicht müde zu betonen. „Das wird noch lange brauchen, bis ich es wirklich realisiere.“

Dabei ließ die bisherige Saison wenig Zweifel an Shiffrins Favoritenrolle: Dreimal war sie in dieser Saison im Super-G an den Start gegangen, alle dreimal gewann sie auch. Diesmal ließ sie sich nicht einmal von den Vorzeichen aus der Ruhe bringen, denn nur sie und ihre Skiausrüstung kamen pünktlich in ?re an. Ihr Trainerteam war hingegen vom Flugchaos betroffen und traf erst um ein Uhr nachts ein. Gerade rechtzeitig, um ihr die doch große Nervosität, wie sie gestand, am Start zu nehmen. „Sie haben gesagt: ,Es ist das i-Tüpfelchen, hab Spaß.‘ Das war genau das richtige Rezept.“

Ihren Vorsatz einer aggressiven, risikoreichen Fahrt setzte Shiffrin um, ohne den Fehler nach dem Sprung im Mittelteil wäre der Sieg womöglich deutlicher ausgefallen. „In der Luft habe ich befürchtet, dass ich in das Tor fahren und stürzen könnte“, erklärte die 23-Jährige, die nur dank Kanteneinsatzes im Rennen blieb.

Nicht nur in dieser Szene war neben viel Können auch ein wenig Glück dabei. Denn bei Shiffrins Fahrt herrschte noch strahlender Sonnenschein, der jedoch nicht über die bittere Kälte in Åre hinwegtäuschen konnte. „Ich muss auch dankbar sein, denn nach mir war es ein anderes Rennen.“ Nichtsdestoweniger bewies sie auch neuerlich ihr unnachahmliches Gespür auf Ski, denn die Piste hatte sie im Gegensatz zur geschlagenen Konkurrenz zuvor noch nie befahren.

Energiehaushalt verwalten

Wider den gegenwärtigen Trend hat Shiffrin damit auch ihre Ambitionen als Allrounderin in eindrucksvoller Manier unterstrichen. Schließlich ist sie eine von nur sieben Rennläuferinnen, die in allen fünf klassischen Disziplinen gewonnen haben. In den Technikbewerben dominiert sie seit Jahren das Geschehen, in dieser Saison tastet sie sich verstärkt im Speedbereich heran – nie aber vergisst sie dabei ihren Energiehaushalt und hat sich im Hinblick auf die WM ihre Pausen gegönnt. Diesbezüglich waren ihr die Olympischen Spiele in Pyeongchang im Vorjahr eine bittere Lehre, als sie völlig erschöpft „nur“ RTL-Gold und Kombi-Silber gewann.

In Schweden hat Shiffrin noch beste Chancen auf zwei, vielleicht sogar drei weitere Medaillen. In Riesentorlauf und Slalom nächste Woche gilt sie unbestritten als große Favoritin, auch in der Kombination läge Edelmetall wohl bereit. Über ein Antreten am Freitag wird sie mit ihren Trainern noch beraten. „Ich darf nicht zu gierig werden“, betonte Shiffrin, die den goldenen Auftakt aber als große Erleichterung sah. „Das nimmt viel Druck. Schließlich hätte es auch sein können, dass ich am Ende mit gar nichts dastehe.“

Super-G-Gold war für die US-Amerikanerin ihre bereits fünfte WM-Medaille, die vierte in Gold, damit rangiert sie schon jetzt auf Rang zehn der ewigen Bestenliste – und sie feiert erst am 13. März ihren 24. Geburtstag. Ohne gröbere Verletzungen scheint selbst der Rekord der Deutschen Christl Cranz aus den 30er-Jahren mit zwölf Titeln in Reichweite. Zudem könnte sie eines Tages die Schwedin Anja Pärson beerben, die bislang als Einzige WM-Gold in allen Disziplinen geholt hat.

Bescheidenheit statt Drama

Die sportliche Wachablöse hat Shiffrin längst vollzogen, verzichtet dabei aber auf Glamour und Drama einer Lindsey Vonn. Die 23-Jährige gibt sich immer zurückhaltend und höflich, sie ist nie um ein respektvolles Wort für ihre Konkurrentinnen verlegen. Wenn sie, wie bei der Pressekonferenz in Åre, mit goldenen Schuhen auftaucht, sorgt das beinahe schon für Aufsehen.

Mutter Eileen ist eine der wichtigsten Bezugspersonen und als Teil des Betreuerteams stets dabei. Über ihr Privatleben und die Beziehung zum französischen Skifahrer Mathieu Faivre hält sich Shiffrin betont bedeckt, Entspannung findet sie laut eigener Aussage beim Putzen. Dafür dürfte allerdings nur sehr wenig Zeit bleiben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)