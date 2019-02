Ski-WM: Der Ball der Präsidenten

Åre/Wien. Ein Interview von FIS-Präsident Gian Franco Kasper schlägt weiterhin hohe Wellen und sorgt für breite Empörung. Nicht nur Athleten wundern sich über obskure Wortspenden des 75-jährigen Engadiners, der Winterspiele nur noch in Diktaturen gut aufgehoben wähnt, weil dort Regime, Geld, Anrainerproteste oder Umweltfragen leichter zu handhaben seien. Auch bei manch FIS-Funktionär dürfte sich Widerstand regen, umgehend schnell reagierte man hingegen im Internationalen Olympischen Komitee. Man ging klar auf Distanz zu Kasper – und das mit einer selten so deutlich ausformulierten Stellungnahme.

„Dies ist die persönliche Meinung von Gian Franco Kasper, die vom IOC nicht geteilt wird“, wurde in einer Aussendung festgehalten. „Wir würden uns über alle Vorschläge zur Verringerung der Größe der Winterspiele von der FIS freuen, die für fast die Hälfte der Quote der Athleten bei den Spielen verantwortlich ist. Als Mitglied einer jeden Koordinierungskommission der letzten zwanzig Jahre, einschließlich der Winterspiele Peking 2022, war Herr Kasper stets stark an allen Planungen und Vorbereitungen beteiligt.“ Kurzum: Kasper war Teil aller Entscheidungen und habe sie mitgetragen.

Kein Klimawandel, dafür Diktatoren: Skifahrer sind empört

Im IOC sei man darum bemüht, die Agenda 2020 fortzusetzen. Es gehe um Reformen, Neuausrichtungen, man lege Wert auf Nachhaltigkeit und achte auf den Klimawandel, den Kasper weiterhin ins Reich der Fantasie weist. Freilich: es geht um die effiziente Vermarktung der Franchise Olympia, die Suche nach Austragungsorten gestaltet sich schwerer denn je. Allein bei der Wahl für 2026 blieben nach zig Diskussionen und Protesten – auch Innsbruck und Graz sprangen ab – nur noch Stockholm und Mailand/Cortina übrig. Dass der FIS-Präsident just im, unter Insidern bevorzugten, Schweden solche Aussagen trifft, passt weder in das vorskizzierte Bild noch ist es hilfreich. „Zu den Bemerkungen von Herrn Kasper zu Winterspielen und Diktatoren: Wir freuen uns auf die Wahl zwischen Schweden und Italien für die 2026-Ausgabe der Spiele. “



Auch bei Skifahrern regt sich gehöriger Unmut. Ganz offen kontert es Daniel Yule im „Blick“: „Einige Aussagen vom Präsidenten haben mich regelrecht schockiert.“ Sie zeigten ihm, mit welcher Grundhaltung Kasper und die FIS Events wie WM und Olympia begegnen würden. „Mit diesem Bekenntnis zur Diktatur macht Herr Kasper deutlich, dass er als Präsident keine Dialoge mit uns führen will.“ Dass er nicht weiter tragbar sei als FIS-Chef sagte Yule jedoch nicht, Kasper wurde von seinen Weggefährten bis 2022 bestätigt – es läuft seine fünfte Amtszeit.

Yule bereitete diese Tendenz Angst, ihm sei abrupt eine Gesprächsbasis abhanden gekommen. „Schließlich kandidiere ich bei der FIS für die Position des Athletensprechers.“

Dass Kasper, der dieser Tage in Åre über die Zukunft der Kombination entscheiden wird, Zweifel am Klimawandel („Es gibt keinen Beweis dafür“) hat, sei irritierend. „Diese Aussage ist für mich ein Beleg, wie weit sich Herr Kasper von unserem Sport entfernt hat. Wenn er uns auch nur einmal beim Schneetraining im Sommer besuchen würde, würde auch er erkennen, wie stark unsere Gletscher zurückgehen und wie stark die Zukunft des Skisports gefährdet ist.“

Schröcksnadels Abschied

Auch in Österreich sorgten die Aussagen eines Präsidenten, in diesem Fall trifft es Peter Schröcksnadel, für Aufsehen. Seit Jahren spricht der 77-Jährige davon, dass er sich als Präsident des Österreichischen Skiverbands zurückziehen wolle, nur fand er bis dato keinen geeigneten Nachfolger. Nun werden seine Pläne anscheinend definitiver. „Ich gebe zu, dass ich darüber konkret nachdenke, ich bereite meinen Abschied vor“, sagte er dem „Kurier“.

Man müsse einen guten Zeitpunkt suchen, aber es stehe fest, dass der Zeitpunkt bald kommen werde. „Das hätte ich vor fünf Jahren so noch nicht gesagt“, meinte der Tiroler. Der Skisport sei sein Leben und würde ihn jung halten, erklärte er. „Mir macht die Arbeit nichts, und wenn es so wäre, dann müsste ich es eh lassen.“

Wichtig sei ihm eine geordnete Übergabe. „Wenn man so etwas aufbaut, dann muss es auch ordentlich übergeben werden. Die Schwierigkeit ist ja, dass der ÖSV über die Jahre zu so einem komplexen Unternehmen gewachsen ist, dass die Übergabe sehr gut vorbereitet sein muss. Damit hinterher ja kein Chaos erzeugt wird.“