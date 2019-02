Rätselraten: ÖSV-Damen weiter zurück

Åre. Österreichs Ski-Damen mischten auch im ersten Abfahrtstraining bei der Ski-WM in Are nicht ganz vorne mit. Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer hatten als Ex-aequo-Neunte je 1,10 Sekunden Rückstand auf die Schweizerin Jasmine Flury, die allerdings einen Torfehler gemacht hatte. Zweite war Lara Gut-Behrami (SUI/0,44), Dritte Kajsa Vickhoff Lie (NOR/0,66). Ricarda Haaser hatte 1,21 Rückstand, Stephanie Venier 1,46, Tamara Tippler 1,50 und Franziska Gritsch 1,55. Christina Ager war leicht kränklich und trat nicht an. Es herrscht Rätselraten im ÖSV.

Hatte die WM 2017 in St. Moritz noch mit Gold im Super G durch Nicole Schmidhofer spektakulär begonnen, herrscht in Schweden nun eher eine abwartende Stimmung. Für Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum war das jedoch kein Grund, „in Depression zu verfallen.“ In der Abfahrt erwartetet er sich ein anderes Bild. Aber: nur in den Speedbewerben haben die ÖSV-Damen realistische Medaillenchancen. der letzte Slalom-Sieg im Weltcup gelang Nicole Hosp im November 2014, im RTL hörte man zuletzt 2016 den Jubel.

„Sie haben angegriffen“

Der schlechteste WM-Super-G seit 1996 verdarb Kriechbaum jedoch nicht die Stimmung. „Es kann so verlaufen. Klar ist das auch enttäuschend, das kann man so sagen, aber andererseits haben die Läuferinnen angegriffen“, schätzte Kriechbaum die Einstellung ein.

Schmidhofer und Tippler hätten gute Teilzeiten gehabt, aber im Mittelteil mit den Kurven sei man nicht besonders schnell gewesen. „Das war in Garmisch schon so, da hat es etwas gefehlt. Das war der Grund für die Niederlage. Aber das musst wegstecken, vergessen und auf die nächsten Aufgaben konzentrieren“, so der Damen-Chef.

Rückschlüsse auf die Abfahrt lässt der Super-G keine zu, Kriechbaum verwies darauf, die beiden Disziplinen getrennt zu sehen. Das Abfahrtstraining jedoch relativierte seine Aussagen postwendend.