Vom Partyboy zum Weltmeister

Åre. Mit dem Super-G-Weltmeistertitel in Åre hat die Karriere des Dominik Paris ihren vorläufigen Höhepunkt erfahren. Nach zwölf Siegen im Weltcup stand der Italiener erstmals auch bei einem Großereignis auf dem obersten Podest, seine zuvor einzige Medaille hatte er bei der WM in Schladming 2013 (Silber in der Abfahrt) gewonnen.

Paris wurde schon als Jugendlicher großes Talent bescheinigt. Er galt als Rohdiamant, investierte in Teenagertagen aber zu wenig in den Skisport. „Ich war in der Jugend viel unterwegs, war ständig am Feiern“, gab der heute 29-Jährige unumwunden zu. Mit 16 schmiss der Sohn eines Skilehrers die Schule, um als Maurer der Familie zu helfen, über die Runden zu kommen. Mit 18 ging Paris mit sich und seiner ins Stocken geratenen Karriere in Klausur.

Auf einer Alm nahe dem Schweizer Splügenpass hütete er gut drei Monate lang Schafe und verpasste sich eine Diät. Es sollte der Beginn eines neuen, auf den Skisport fokussierten Lebens sein. „Ich hatte erkannt, dass ich hart arbeiten musste, um meine Träume zu verwirklichen.“ Tatsächlich war Paris fortan ein anderer, ein besserer Athlet. „Ich wollte sehen, ob ich ausreichend Talent habe, ob es für die Spitzenplätze reicht. Dann ging alles ziemlich schnell.“

Bei der Junioren-WM in Garmisch vor zehn Jahren gewann Paris gleich drei Medaillen, der erste Weltcupsieg gelang in Bormio 2012. Mit einem „Kampfgewicht“ von gut 100 Kilo und nicht zuletzt den vier Triumphen (dreimal Abfahrt, einmal Super-G) am Hahnenkamm ist der bodenständige Südtiroler ein wahres Schwergewicht im Skiweltcup. Einen Schicksalsschlag hatte Paris im Juni 2013 zu verarbeiten, als sein Bruder bei einem Motorradunfall in Südtirol ums Leben kam.

Seine zweite große Leidenschaft neben dem Skisport ist die Musik. Paris ist Sänger und Gitarrist der Metal-Band Rise of Voltage, die im Vorjahr ihr Debütalbum, „Time“, veröffentlichte. Während er untertags trainierte, schrieb er abends an den Liedtexten. Mit Gold im Super-G von Åre erfüllte sich Paris einen Traum. „Ein großartiger Tag, ich kann das alles noch gar nicht glauben.“ (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2019)