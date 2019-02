Unpopulär, nicht zeitgemäß: Das Ende der Kombination

Åre. Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin wird bei der Ski-WM in Åre auf die Kombination verzichten und sich auf Riesentorlauf sowie Slalom konzentrieren. Das teilte die Amerikanerin am Dienstagabend auf Twitter mit. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, aber das Team und sie seien zu dem Schluss gekommen, dass ein Kombistart bei dieser WM für sie zu viel gewesen wäre. „Diese Saison hat schon meine kühnsten Träume übertroffen und es ist noch nicht vorbei“, so Shiffrin.

Das Schwierigste für sie sei, die Balance zu finden zwischen ihrem Verlangen, möglichst viele Rennen zu fahren und dem körperlichen bzw. mentalen Energiehaushalt. All diese Strapazen dürfe wolle die 23-Jährige nicht als selbstverständlich hinnehmen. „Wir glauben, dass ich meine Energie auf Slalom und Riesentorlauf konzentrieren muss“, meinte die Gewinnerin von drei WM-Goldmedaillen im Slalom (in Serie).

Ob Shiffrin damit je in den Genuss einer WM-Kombination kommen wird, ist fraglich. Denn der Weltverband FIS berät im Council am 13. Februar darüber, sie aus dem Programm zu streichen. Sie gilt als nicht mehr zeitgemäß, und trifft weder bei Fans noch Fahrern auf helle Begeisterung.

Im vergangenen November konnte keine Entscheidung diesbezüglich erzielt werden. Sollte in Schweden keine Entscheidung fallen, wird die nächste Sitzung zu diesem Thema im Frühling abgehalten werden, teilte eine FIS-Sprecherin mit.

Fix ist, dass auch bei Olympia 2022 in Peking je fünf alpine Einzeldisziplinen für Damen und Herren warten, dazu ein Teambewerb. Diskutiert wird allerdings, die Kombination durch einen Parallelbewerb zu ersetzen. Im Weltcup finden derzeit Kombinationen und Parallel-Bewerbe statt, letztere allerdings in einer Art Testphase mit drei verschiedenen Formaten.

