Die Suche nach Ingemar Stenmarks Erben

Das WM-Fieber hat das schwedische Publikum noch nicht erfasst. Nicht nur, weil Åre ein eher verträumtes Nest ist oder die Kälte viele Fans abgeschreckt hat, sondern, weil es bislang wenig zu bejubeln gegeben hat. In den Super-G-Bewerben starteten die Lokalmatadore jenseits der Spitzengruppen, die Euphorie blieb entsprechend verhalten. Also werden bei den Titelkämpfen in Åre vorläufig die großen Namen der Geschichte hochgehalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2019)