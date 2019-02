Ski-WM: Die Fahrt ins Niemandsland

Der Fisch fängt bekanntlich am Kopf zu stinken an. Also hat Gian Franco Kasper, der oberste Skifunktionär, rechtzeitig zum Wintersport-Highlight des Jahres einmal mehr mit absurden Äußerungen aufhorchen lassen. Weil eine europäische Olympia-Kandidatur nach der anderen am jeweiligen Volkswillen scheitert, erklärte der langjährige Präsident des Internationalen Skiverbands (FIS), er gehe mit Titelkämpfen lieber in eine Diktatur, weil er sich dort beispielsweise nicht mit Umweltschützern herumstreiten müsse. Außerdem arbeitete sich der 75-jährige Schweizer am „sogenannten Klimawandel“ ab, an den er so gar nicht glauben will („Haben sehr viel Schnee“).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)