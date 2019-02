Die Selbstkritik der Nordischen

Erfolge wie etwa jene von Teresa Stadlober seien weniger dem Verbandssystem, sondern eher Einzelinitiativen zu verdanken. Abhilfe soll mittelfristig das Konzept von Nachwuchskoordinator Trond Nystad schaffen. Vorläufig muss man sich aber noch mit recht mageren Aussichten anfreunden. "In Summe fehlt es uns an der Quantität und deshalb auch an der Qualität, da braucht man nichts beschönigen", stellte Gandler fest und sparte nicht mit Selbstkritik. "Da ist mir in 15 Jahren als Sportlicher Leiter viel zu wenig gelungen, dass wir bei einer Heim-WM nicht mit mehr dastehen, die auch in die Top 10, 15 kommen können", so Gandler vor dem Beginn der Titelkämpfe in Seefeld mit lediglich zwei Damen und sieben Herren aus Österreich.

Erfolgsathleten gehen häufig auf Privatinitiativen und kaum auf systematische Aufbauarbeit hervor. "Das sind Einzelerscheinungen, wo ein Umfeld wie die Eltern oder der Verein im Hintergrund sind. Das passt, aber nie das große Ganze." Dieses Problem betreffe aber nicht nur den Langlauf, sondern auch andere Ausdauersportarten und ÖSV-Disziplinen. "Ich orte es auch schon bei unseren Alpinen, dass es in kleineren Keimzellen funktioniert und nicht mehr im Großen und Ganzen."

Am Beispiel der Langlauf-Damen zeigt sich das Nachwuchsdilemma besonders deutlich. Durch die Ausfälle von Nathalie Schwarz (langwierige Viruserkrankung) und Anna Seebacher (vorzeitiges Karriereende) stehen nur noch Stadlober und Lisa Unterweger im WM-Aufgebot. Dementsprechend ist in Seefeld auch keine Staffel dabei. "Eine Damenstaffel war ursprünglich mein Ziel, aber man braucht sich nichts vormachen, wir haben junge Athleten noch nicht so wie wir uns das vorstellen etabliert, das tut mir leid", bedauerte Gandler.

Er habe sich vergeblich für ein größeres Damenteam ausgesprochen. "Das war ein Wunsch von Nystad und mir, aber der Skiverband hat hohe Erwartungshaltungen, ich kann nur die Ergebnisse auf den Tisch legen, die die Athletinnen gebracht haben. Schlussendlich hat man gesagt, das will man da so nicht haben, weil man die Athleten auch schützen will", erklärte Gandler die Entscheidung der ÖSV-Führung gegen Nachwuchsathletinnen.

"Das, was der österreichische Langlauf zu bieten hat"

Er habe aber Verständnis, wenn man sage: Es ist für die eine oder andere noch zu früh. Mit mehr Leuten hätte man ohnehin nicht mehr Qualität an den Start gebracht. "Das was da ist, ist das, was der österreichische Langlauf momentan zu bieten hat. Es fehlt keiner."

Um zukünftig besser dazustehen, versucht er im ÖSV seit drei Jahren das System mithilfe eines Leitfadens des norwegischen Toptrainers Nystad von unten neu aufzustellen. "Wir haben mit ihm wieder was eingeleitet, vielleicht freut sich einmal mein Nachfolger darüber." Er selbst habe sich als "Prophet im eigenen Dorf" mit seinen Vorstellungen nicht durchgesetzt. "Ich stehe dem System vor, ich weiß, was ich in den Jahren alles probiert habe." Er habe Nystad gebraucht, der alles mit einem Konzept unterlegt und umsetzt.

Dieser Trainingsleitfaden werde an den 13 Nachwuchsstützpunkten in Zusammenarbeit mit den dortigen Trainern angewendet. Dazu gebe es drei-, viermal im Jahr gemeinsame Kurse. Es sei erfreulich, dass mittlerweile 400 Kinder nach dem Konzept geschult werden. "Es ist ein Erlebnis, zu sehen, dass es viele Kinder gibt, die das überhaupt tun wollen."

Viele Nachwuchssportler scheitern aber schon an fehlenden Grundlagen. Er vermisse es, zu sehen, dass die Kinder wie in seiner eigenen Jugend einfach draußen spielen, Wandertouren mitmachen, auf Bäume klettern oder einfach bis tief in die Nacht Fußball-Spielen dürfen. Derlei komme leider nur noch selten vor. Die fehlenden Grundlagen müssen viele später aufholen, weshalb der Nachwuchs und oft auch die zahlenden Eltern die Geduld verlieren.

(APA)