Mit Schneepflug und Schlittschuhschritt

Die norwegischen Götter Ullr und Skadi wussten es als Erste: Langlaufen ist der gesündeste Sport der Welt. In Schweden fand man Holzbretter, die Skiern ähnlich sahen, geschnitzt 2500 vor Christus. Bei Sámi in Lappland wurden gar 4000 Jahre alte Bretter aus Kiefernholz ausgegraben – der Streit, wer diese Sportart erfunden hat, ist wohl genauso lang. 1843 jedenfalls gab es erste Wettkämpfe in Norwegen, der erste Bewerb lief 1892 auf dem Osloer Holmenkollen. Vor dort aus fand der Langlauf auch nach Österreich. 1893 gewann die Wienerin Mizzi Angerer in Norwegen einen Kürlauf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)