Kombinierer Rehrl gewinnt zum Auftakt Bronze

Bronzener Auftakt für Österreichs Kombinierer: Franz-Josef Rehrl machte im WM-Großschanzenbewerb in Seefeld auf den 10 km in der Loipe einen Platz gut und belegte Rang drei hinter dem Deutschen Eric Frenzel und dem Norweger Jan Schmid. Es war Österreichs insgesamt 13. Einzel-WM-Medaille in der Kombination.

Mario Seidl, Zweiter nach dem Springen, verpasste als Vierter (+15,3 Sek. auf Gold) blieb nur der undankbare vierte Platz, Bernhard Gruber wurde Zehnter.

(red)