Langlauf-Festival mit Salz, Wachs, Bier und dicken Loipenraupen

Für Norweger ist eine Nordische WM eine zwei Wochen anhaltende „Happy Hour“. Fünf Euro für eine Dose Bier sind für sie ja auch eine Okkasion. Dazu gibt es reichlich Schnaps, Gesichtsbemalung, Fahnen, Helme, Gesang, Langlauf – und Medaillen; den Skandinaviern, die in Scharen in Seefeld eingefallen sind, könnte es besser nicht gehen. 28.500 Tickets wurden nach Norwegen verkauft, auch bei innovativen Quartierfragen sind sie gern gesehene, weil finanzkräftige Besucher. Erich Wagner, einst Pressemann der ÖSV-Kombinierer, buchte gleich 500 Zimmer in Seefeld – und seit ihrer Ankunft gibt es nur noch eines: „Skål! Heia Norge!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)