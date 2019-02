Schweden gewann Teamsprint-Finale der Damen

Schwedens Langlauf-Duo Stina Nilsson/Maja Dahlqvist hat Sonntagmittag den Klassik-Teamsprint über 6 mal 1,2 Kilometer bei der Nordischen WM in Seefeld gewonnen. Silber ging überraschend an die Sloweninnen Katja Visnar/Anamarija Lampic (+0,37 Sek.). Die favorisierten Norwegerinnen Ingvild Flugstad Östberg/Maiken Caspersen Falla (0,60) mussten sich mit Bronze begnügen. Österreich war nicht am Start.