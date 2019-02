Skispringen: Damit sie auch morgen noch kraftvoll abspringen

Seefeld. Österreichs Skispringer wirkten beim Empfang im Seefelder VIP-Zelt vollkommen gelöst. Stefan Kraft, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald und Daniel Huber strahlten mit Team-Silber regelrecht um die Wette, und es ist diese Medaille, die fortan auch von allen weiteren Plagen und Bedenken befreien soll.

Ohne Druck lässt es sich leichter abspringen, meinte Kraft und wurde dafür auch von Schanzenveteranen wie Martin Höllwarth gefeiert. Nun warten Springen von der Normalschanze (Freitag) und ein Mixed-Bewerb am Samstag. Wer dabei sein wird, darüber war sich Cheftrainer Andreas Felder noch nicht im Klaren. Er sagte bloß, dass die Karten auf der kleinen Seelos-Schanze neu gemischt werden. „Das ist eine Herausforderung. Alles fängt wieder bei null an, aber es ist allgemein schon ein guter Flow drinnen.“

Das Edelmetall auf der Habenseite sorge für gestärktes Selbstvertrauen. „Das sollte schon Auftrieb geben“, betonte Felder und hob vor allem Daniel Huber hervor. „Ihm ist der Knopf aufgegangen, ich hoffe, dass er das mitnehmen kann nach Seefeld.“

Was ist jetzt noch möglich?

Der angesprochene Salzburger hatte sich im Teambewerb stark präsentiert und will nun deutlich mehr als Platz elf im Großschanzen-Einzel. „Die Medaille tut extrem gut. Im Teambewerb ist die Leichtigkeit zurückgekommen, da sieht man dann, was möglich ist“, meinte der im Saisonverlauf mit einem dritten Rang und mehreren Top-Ten-Plätzen zweitbeste ÖSV-Springer nach Stefan Kraft.

Mit der gewonnenen Leichtigkeit soll es für Huber auch auf dem kleinen Bakken, wo er auch eine Option für den Mixed-Bewerb ist, weiter aufwärtsgehen. „Es ist auf jeden Fall realistisch, wenn ich brutal gute Sprünge auspacke. Es kann auch auf der Kleinschanze viel passieren.“

Kraft zeigte sich im Teambewerb wie schon im Einzel als Sechster in guter, aber nicht überragender Verfassung. „Ich bin froh, dass wir das so hingebracht haben“, zeigte sich der Teamleader erleichtert über die hinter den überlegenen Deutschen souverän in trockene Tücher gebrachte Medaille. Auf der kleinen Schanze schraubt der Titelverteidiger seine Ansprüche aber etwas herunter. „Für mich gilt eigentlich: Je größer, desto lieber. Ich habe da ein bisschen weniger Erwartungen, vielleicht schadet das eh nicht.“

Hayböck konnte die Team-Silberne nach einigen Problemen im Vorfeld besonders genießen „Es ist irgendwie eine eigene Medaille für mich, bei anderen davor war ich vor der WM immer in sehr guter Form, heuer war es ein harter Kampf“, meinte der Oberösterreicher. Er habe einen guten Beitrag leisten können. „Es war aber sicher nicht perfekt. Man hat bei anderen Nationen gesehen, wie sensibel unser Sport ist.“

Ein positiver Ruck

ÖSV-Direktor Mario Stecher verwies auf die enorme Bedeutung dieser Silbernen, warnte aber vor Überheblichkeit. „Dass die ganze Arbeit belohnt wird, ist natürlich wunderschön, aber man muss schauen, dass man am Boden bleibt. Ziel ist natürlich, irgendwann wieder ganz oben zu stehen“, sagte der Sportliche Leiter für Skispringen und Kombination im ÖSV. Die Medaille sollte jedenfalls für einen positiven Ruck sorgen. „Die Burschen haben jetzt was geleistet. Jetzt können sie locker drauflos springen.“ (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)