Frauenskispringen: Ihr Gold ist nicht einmal ein Drittel wert

Emanzipation im nordischen Sport – es ist das schlagende Wort dieser Tage bei der WM in Seefeld. Entfacht wurde diese Diskussion nicht nur durch die historische Premiere, am Mittwoch springen immerhin erstmals in der WM-Historie vier Damen als Team um Medaillen ab. Es geht auch um die Frage, warum die Kombination weiter die einzige olympische Wintersportart ist, in der es keine Frauenwettkämpfe gibt. Und, natürlich, es geht im Geschlechterkampf auch um Geld.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)