Silber – die geglückte Landung im Team-Glück

Seefeld. Der Jubel der Skispringerinnen kannte bei der WM-Premiere des Teambewerbes in Seefeld keine Grenzen. Daniela Iraschko-Stolz (35), Eva Pinkelnig (30), Chiara Hölzl (21) und Jacqueline Seifriedsberger (28) gewannen für Österreich das vierte Edelmetall bei der Heim-WM. Das Quartett musste sich am Dienstag nur Deutschland geschlagen geben.

Auf die ÖSV-Damen ist bei einer Nordischen WM Verlass. Sie ergatterten ihre insgesamt vierte WM-Medaille, davor hatten es in Einzel-Konkurrenzen Iraschko-Stolz 2011 als Weltmeisterin und 2015 als Dritte sowie Seifriedsberger 2013 als Dritte auf das Podest geschafft. Iraschko-Stolz, ihre Teamkolleginnen rufen die Polizistin „Schanzen-Oma“, zeigte sich von Silber schwer angetan. Zudem war es bis vor kurzem noch ungewiss, ob sie überhaupt abspringen kann, denn sie war an Lungenentzündung erkrankt und lag drei Wochen lang mit Antibiotika im Bett. Die Steirerin sagt: „Ich habe eine Riesenfreude, wir haben alle eine starke Leistung gebracht! Ich bin so sprachlos, dass wir eine Medaille gewinnen!“

Wäre es aber ein Einzelbewerb gewesen, wäre Österreich leer ausgegangen. Es bleibt also abzuwarten, ob es im heutigen Einzel (16.15 Uhr, live ORF1) eine Leistungssteigerung geben wird. Iraschko-Stolz wolle das nicht hören, zu groß war ihre Freude. Am Sonntag hatte das Herren-Team ebenfalls Silber geholt. „Wir haben es den Herren nachgemacht. Das ist ein super Tag für das Damen-Skispringen und für Österreich. Mir taugt der Bewerb, man muss sich gegenseitig pushen.“

Cheftrainer Harald Rodlauer hatte schon nach zwei zweiten Plätzen beim Weltcup in Zao (Japan) und einem dritten in Ljubno (Slowenien) seinem team viel zugetraut. „Wir können auf einem sehr hohen Niveau mithalten“, sagt er. Sein Quartett sei sehr ausgeglichen, betonte der Steirer und hoffte, dass die Damen auch im Einzel neue Höhen erreichen. Iraschko-Stolz kennt die Seelos-Schanze genau. „Das ist meine Trainingsschanze, ich kenne alle Tücken!“ Landet sie bei ihrer letzten WM erneut auf dem Podest?

