Doping bei Ski-WM: Es drohen bis zu drei Jahre Haft

Seefeld. Den fünf Sportlern, die am Mittwoch im Zuge einer Dopingrazzia gegen ein international agierendes Netzwerk in Seefeld festgenommen wurden, drohen bis zu drei Jahre Haft. Sie könnten wegen des Vergehens des Sportbetrugs angeklagt werden, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr.

Doping selbst sei nach österreichischer Rechtslage nur strafbar, wenn man es bei jemand anderem anwendet, sagt Mayr. Das Eigenblutdoping, bei dem die Polizei einen Sportler in flagranti erwischt haben will, ist für sich genommen gar keine Straftat (allerdings braucht man wohl zum Setzen der Nadel einen Zweiten). Mayr: „Es gibt aber eben das Vergehen des Sportbetrugs.“ Am Donnerstag liefen noch die Einvernahmen der Sportler. Ob über sie U-Haft verhängt wird, müsse bis spätestens Freitagmittag entschieden werden. Auf freiem Fuß sei aber noch keiner von ihnen.

Der verhaftete Sportmediziner und seine Komplizen könnten nach deutschem Recht nach dem Arzneimittel- oder dem Dopinggesetz angeklagt werden. Ihnen drohen bis zu zehn Jahren Haft, erklärt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding. Weitere Sportler, die mit dem Netzwerk in Verbindung stehen könnten, seien noch nicht ausgeforscht.

Im Sportrecht drohen den Athleten bis zu vier Jahre Sperre. Diese könnte sich reduzieren – sofern sie kooperieren und Namen der Hintermänner nennen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)